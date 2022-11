Jorge Javier: “L’alcohol m’ha fet mal i m’ha controlat durant molts anys”

Jorge Javier Vázquez ha decidit deixar enrere la vergonya i ha escrit un llibre en què reconeix que ha tingut una època molt fosca en la que ha tocat fons. Assegura que la mort de la seva companya Mila Ximénez va fer que toqués fons i que li ha costat molt recuperar-se: “M’he arribat a sentir mort en vida“, ha etzibat en un dels titulars que més han preocupat els seus seguidors.

En la presentació d’aquest últim projecte literari, el presentador de Sálvame ha deixat clar que sincerar-se d’aquesta manera tan brutal ha estat una autèntica -i molt necessària- “catarsi” per a ell. Considera que aquest llibre és una carta d’amor cap a la seva amiga desapareguda, però no només se centra en aquest dol.

En l’entrevista que ha concedit a Lecturas i que n’ocupa la seva portada, assegura que també treu a la llum secrets fins ara desconeguts sobre alguns dels punts més tèrbols del seu passat. Entre ells, una època en què l’alcohol va tenir massa presència i impacte en el seu dia a dia: “Durant molts anys de la meva vida m’he preguntat si era alcohòlic. A mi mai no m’ha sentat bé la beguda i, no obstant això, ha estat la meva companya de vida durant molts anys. Va arribar un moment en què em feia mal i sentia que no ho controlava, que era l’alcohol qui em controlava a mi“.

Jorge Javier reconeix que se sentia mort en vida | Lecturas

Jorge Javier Vázquez reconeix que va acudir a un centre d’addiccions pels problemes amb l’alcohol

“Ara, per prescripció mèdica de la meva psicòloga, estic en un període de no beure i m’he adonat que he viscut atemorit per culpa de l’alcohol. He deixat d’anar a molts llocs per por a acabar perdent els papers. I ara que no bec i que visc una vida totalment d’abstemi, he guanyat llibertat. Em sento molt més lliure, una sensació que feia molt de temps que no tenia. Moltíssim temps. Estic començant a fer coses que no feia, com quedar amb gent per anar a sopar i sortir de casa sense por. Em sento molt feliç d’haver anat a un centre d’addiccions voluntàriament”, ha reconegut en una entrevista molt impactant.

L’escriptor continuarà la gira de promoció del llibre per diferents mitjans de comunicació, en els que promet que anirà deixant anar pinzellades sobre alguns dels temes més curiosos que explica en aquesta confessió oberta a tot aquell que el vulgui conèixer tal com és amb els seus clarobscurs.