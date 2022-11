Jorge Javier reconeix haver-se sentit “mort en vida” i amb un gran bloqueig

Jorge Javier Vázquez està de promoció del seu llibre, en el que per primera vegada se sincera sobre el seu pitjor moment. El presentador va patir una depressió molt forta quan va morir Mila Ximénez, la seva companya de Sálvame i amiga de l’ànima. Feia un any que lluitava contra el càncer de pulmó, però finalment no va poder superar-lo i la seva pèrdua va suposar un gran cop per al presentador.

Ara n’ha reflexionat en una entrevista a Lecturas en la que reconeix que ha estat “mort en vida“: “M’ha costat 52 anys i mig escriure Antes del olvido. Mila, no l’hauria escrit si no haguessis marxat. Des d’allà on siguis, m’has ajudat a acceptar-me d’una vegada per totes i espero que per sempre. Demà comença l’aventura. Ens enlairem, Mila. I recorda que el teu noi no t’oblida. Et trobo a faltar, ja ho saps”.

Ho explica en una conversa que manté des de casa seva, de la que obre les portes per presentar el nou membre de la família: un burro a qui ha anomenat Fortunato. Creu que mai no havia estat preparat per acceptar certes parts de la seva vida, el que ara ha fet: “He estat molt de temps sense sentir absolutament res. Crec que he tingut un bloqueig d’emocions absolut i és ara quan estic fent el vertader dol de plorar. Crec que vaig començar a escriure aquest llibre el mateix dia de la mort de Mila. Estava en xoc i per això ho vaig poder fer, per enfrontar-me al dolor de la pèrdua”.

Jorge Javier también reflexiona sobre el mal moment de Sálvame

El presentador ha acudit al programa de Carlos Alsina a Onda Cero, programa en què ha reflexionat sobre la marxa de Paolo Vasile i el canvi d’etapa a Mediaset: “Amb ell marxa un dels genis de la televisió. Jo em sento identificat amb la televisió que ha fet”.

S’està parlant molt del desgast de Sálvame i la crisi d’audiència, sobre el que també ha opinat: “Crec que en comptes de parlar del desgast, s’hauria d’aprofundir en el miracle del programa. Fa 14 anys que convertim temes intranscendents en temes nacionals, mentre que continuem liderant. No són com les audiències d’abans, però perquè això és impossible. Si s’acaba, doncs què hi farem. L’únic que dic és que crec que som poc justos a l’hora de fer balanç i veure tota la seva trajectòria. Qualsevol persona que hagi vist la televisió en aquest país en algun moment ha rigut o empatitzat amb alguna situació viscuda a Sálvame“.

El presentador va sonar com a candidat del PSOE per a les eleccions madrilenyes

La setmana passada, el nom de Jorge Javier Vázquez va sonar com a hipotètic candidat del PSOE per a les eleccions de Madrid. Ell va negar taxativament que li haguessin fet cap oferta i, alhora, va deixar clar que mai no ho acceptaria: “Van començar a arribar-me hòsties de la política sense que jo hagués dit res sobre el tema. No estic capacitat i no és la meva feina. La popularitat no pot fer que puguis presidir una ciutat, has d’haver treballat durant molts anys i passejar per cada barri per saber què hi passa”.