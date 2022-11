Jorge Javier es pronuncia sobre els rumors de la seva entrada en política

Jorge Javier Vázquez és una estrella de televisió que no es mossega la llengua i que no oculta el que pensa, també pel que fa a la seva ideologia política. Mai no ha amagat que és votant d’esquerres, fins al punt de participar en un acte de campanya del PSOE de Madrid. La seva simpatia per Iñaki Gabilondo ha donat ales a alguns tertulians per especular sobre el seu ingrés en el món de la política.

Carlos Alsina començava uns rumors que s’han anat fent més i més grans: “Em diuen que no estem fent prou cas a Jorge Javier. Se sap que ha fet campanya pel Gabilondo tot demanant el vot per a ell i que ara mateix es troba en un moment de canvis perquè el seu futur a televisió no està molt clar. Animaria molt la campanya“, deia tot fent referència a un possible fitxatge del presentador.

I, a partir d’aquí, moltíssims mitjans es feien ressò de la possible entrada en política municipal del presentador de Sálvame. Finalment, ha estat ell mateix qui ha revelat què hi ha de debò en tot això: “És mentida el que s’està dient. Per l’amor que tinc a la meva ciutat, perquè soc una persona molt compromesa i perquè respecto la política. A més a més, que crec que tot és política i que aquesta està a totes parts. Jo juro solemnement no haver rebut cap proposta per part del Partit Socialista Obrer Espanyol per ser alcalde de Madrid. Però és que encara que m’ho proposessin, no ho acceptaria sota cap circumstància perquè no estic capacitat”.

Jorge Javier Vázquez diu si és cert o no que entrarà a política | Telecinco

Jorge Javier no es planteja fer el salt a la política… de moment

“Estimo molt la ciutat i em sembla que és una cosa molt seriosa presentar-me i encapçalar una llista. Carlos Alsina, t’he de desmentir. Demà qui sap, però em prenc massa seriosament la política com per acceptar alguna cosa així. Ara bé, ningú no sap quin serà el seu futur laboral. Hom ha d’anar prenent mesures i comprometre’s”, finalitzava en to de broma per intentar restar importància al tema.

D’aquesta manera, Jorge Javier nega que sigui cert el seu fitxatge pel PSOE. N’és simpatitzant, és clar, però alhora també és conscient que la política l’han d’exercir els polítics. A més a més que tampoc no tindria temps, tenint en compte que ja actualment està compaginant la feina a televisió amb la promoció del llibre i els espectacles de la seva obra de teatre. D’aquí a uns anys, el temps dirà.