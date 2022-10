Anabel Pantoja, molt criticada per posar-se més Botox: “Acabarem malament”

Anabel Pantoja està farta que la critiquin pels tractaments estètics als que se sotmet, així com per les operacions de cirurgia plàstica que ha encadenat recentment. Molts detractors aprofiten sempre que publica alguna foto sense maquillar per recordar-li que si està bé físicament és perquè s’ha gastat molts diners a quiròfan.

En aquesta ocasió, l’allau de comentaris ha començat quan la influencer i tertuliana de Sálvame publicava una fotografia que es feia tot just després de la dutxa. Encara amb el barnús posat i la tovallola al cap, l’ha compartit tot destacant que s’estava mostrant tal com és “sense arreglar ni maquillatge“. Les crítiques han començat a encadenar-se i ella, farta, no ha pogut evitar esclatar.

En primer lloc ha compartit una reflexió i, tot just després, ha publicat les captures que mostren alguns dels missatges més cruels que ha rebut: “Sí, m’he punxat Botox i una mica d’àcid en els llavis. Crec que cada persona s’ha de sentir a gust amb un mateix i no per això s’han de traspassar les línies i insultar com es fa. Acabarem malament, perquè no sabeu el grau de mal que pots fer amb certs comentaris. Després parlem de la salut mental i protegir-nos… El més trist és que tots aquests missatges venen de dones, per dir-les d’alguna manera”.

Anabel Pantoja lamenta que la critiquin tant | Instagram

Anabel Pantoja comparteix algunes de les crítiques que ha rebut

Entre alguns dels comentaris que ha rebut, destaca alguns en què li diuen que deixi de fer-se tractaments: “Aquests llavis…”, “Guapa és, però que l’àcid hialurònic ajuda també“, “Ja no som nosaltres mateixos, eh”, “No et posis més llavis, si us plau”, “Tinc 52 anys i mai no m’he fet res a la cara. Tinc moltíssima millor cara que aquesta noia amb 36 i, a sobre, no m’he posat Botox ni res” o “Tant retoc fa que les cares siguin artificials i creieu que esteu bé. Hem d’acceptar que cadascú és com és i que ser natural sempre és més maco. A tu particularment no crec que et fes falta cap retoc, Anabel”.

Anabel Pantoja comparteix algunes crítiques | Instagram

Les influencers estan més que acostumades a què les critiquin per posar-se Botox, però Anabel Pantoja no vol permetre que l’insultin i critiquin dia sí dia també. Ella és lliure de fer el que vulgui amb el seu cos, només faltaria, el que sembla que hi ha gent que encara no entén.