L’abstenció de Junts i Comuns permet la reprovació d’Elena per part del bloc del 155 i Vox

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha estat reprovat pel Parlament de Catalunya arran d’una moció del PSC-Units per Avançar, liderada pel seu principal enemic polític, el conseller a l’ombra i exconseller d’Interior, Ramon Espadaler. En un debat celebrat aquest migdia, els grups parlamentaris del PSC, PP, Cs i Vox amb fent costat a la reprovació no sense recordar que també s’hauria de reprovar la política de seguretat que el company de files d’Espadaler, Albert Batlle, fa a l’Ajuntament de Barcelona. La reprovació s’ha assolit mercès a l’abstenció de Junts per Catalunya i els Comuns. De moment, Elena és l’únic conseller reprovat aquesta legislatura.

El debat ha estat agre i ha mostrat la batalla personal que Espadaler manté amb Elena arran de la gestió del departament d’Interior i, en concret, pels Mossos d’Esquadra. Fins i tot, l’exdemocristià ha comparat la gestió d’Elena amb l’epitafi de Richelieu tot assegurant que el conseller d’Interior fa bé el mal i fa mal el bé. Espadaler ha bastit la seva reprovació en acusacions al conseller de “violentització” i “intromissió” en la feina dels Mossos. Només la CUP i ERC han defensat l’orientació política del departament d’Interior. La moció també contenia punts -que s’han aprovat- com “fer més intromissions en l’organigrama del cos dels Mossos d’Esquadra a fi d’evitar perllongar la incertesa generada”. La proposta també inclou la reclamació del Pla General de Seguretat de Catalunya 2023-2025 en un termini màxim d’un mes, caducat des de 2019.

El conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena i Ramon Espadaler conversen al Parlament/EP

Portaveu dels Mossos enfadats

Segons Espadaler, en defensa de la moció de reprovació, la gestió d’Elena ha indignat als sindicats del cos per la manca d’estabilitat en la prefectura del comandament, o bé amb campanyes que tenen com a lema aconseguir una policia “democràtica i social” quan hauria de dir, en tot cas, “més democràtica i més social”. També ha criticat la forma amb què s’ha dut a terme la “feminització del cos” o la inacció del Govern davant la impossibilitat de cobrar multes de trànsit als ciutadans estrangers, o la manca de lliurament del Pla General de Seguretat o la renovació del Comitè d’Ética de la policia. En el paquet hi ha afegit permetre a la Guàrdia Urbana de Barcelona recollir denúncies per violència masclista o bé l’accés a les bases de dades policials.

Els portaveu de Ciutadans, Matías Alonso, al igual que el del PP, Alejandro Fernández, o el de Vox, Sergio Macián, han abonat totes les crítiques d’Espadaler. Ara bé, si que li han retret que tot allò que critica a Elena és el que el seu company de files, Albert Batlle, com a regidor de Seguretat, està fent a l’Ajuntament de Barcelona. Però a tots tres, els hi ha anat bé i així ho han admès fer costat a la reprovació per la victòria política que pot suposar de cara la seva estratègia.

El major Trapero i els comandaments, protagonistes

En el fragor del debat, ha aparegut el nom del major Josep Lluís Trapero. El responsable de treure l’excap del cos ha estat el portaveu de Ciutadans per exemplificar la intromissió “partidista” en el comandament dels Mossos d’Esquadra. De fet, Alonso ha acusat el gabinet d’Interior de voler apartar-lo a fer una “activitat vegetativa” després de “jugar amb la seva condició de cap del cos i d’alt funcionari de la Generalitat”. Així ha felicitat al major d’haver-se defensat i fer respectar els seus drets per tenir un “destí digne”.

Ara bé, ha hagut de ser el diputat portaveu dels Comuns, Marc Parés, que s’han abstingut, per aturar els peus a l’entronització dels comandaments. Parés ha esclatat assenyalant les compareixences de Trapero o del cap de la Comissaria General d’Informació, Carles Hernàndez, per a la comissió del Model Policial, que van criticar els polítics o es van negar a donar-los informació. “Què s’han pensat dir que no poden respondre als diputats? Que s’han pensat a venir al Parlament a dir-nos el que hem o hem de deixar de fer?”, ha exclamat.

La CUP vota amb ERC i Junts s’abstè

Per la seva banda, la CUP no s’ha afegit a la reprovació. El seu portaveu en la matèria Xavier Pellicer, que no es distingeix precisament per estalviar-se crítiques al conseller, als Mossos i al departament, ha criticat la utilització partidista de la reprovació. Tot i esgrimir motius que podrien fer constatar la crítica a la gestió policial del conseller, Pellicer ha aixecat la vista per demanar projecte policial i ha criticat els arguments dels que avançaven el seu sí a la reprovació per tenir un “model que s’aproxima al de la bancada de la dreta”, és a dir, on seu Vox. Pel que fa Junts, la seva portaveu en la matèria, Jeannine Abella, ha assegurat que “no entrarien al joc” en la “guerra personal entre Espadaler i el conseller Elena” però s’han abstingut i han permès finalment la reprovació. De fet, el seu vot ha garantit que Espadaler se sortís amb la seva.

Des d’ERC, Lluïsa Llop ha criticat que la moció “no és per a parlar de polítiques, sinó que busca un titular”. Com a prova de càrrec ha recordat que no han volgut cap esmena al text. L’objectiu, pels republicans, era clar. “Després de la votació Elena ha abandonat l’hemicicle i ha reaccionat amb una piulada a Twitter. “Les quatre dretes espanyoles del Parlament, liderades pel PSC, unides en defensa del seu model policial caduc. Seguirem treballant per garantir la seguretat, els drets i les llibertats de tota la ciutadania i, particularment, de la més vulnerable”, ha piulat en resposta a la reprovació.