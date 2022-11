Borrell: “A la sedició se li canvia el nom, però no desapareix”

El cap de la diplomàcia europea i exministre d’Afers Exteriors espanyol, Josep Borrell, ha anat una passa més enllà que els seus companys de partit al voltant de la reforma del delicte de sedició. Si fins ara els líders socialistes i del PSC arguïen que el pacte amb ERC sobre el delicte pel qual van ser condemnats els líders del Procés a gairebé 100 anys de presó el feia desaparèixer i servia per extradir els exiliats, Borrell esberla el relat. Segons el líder socialista, el delicte de sedició continua i “només se li canvia el nom”. “En essència, no desapareix”, ha sentenciat en una entrevista al programa el Cafè d’Idees de RTVE.

Borrell ha insistit que “no existeix un dret europeu de la matèria” però sí que s’ha buscat una “homologació” amb la resta de sistemes penals de la Unió Europea. Ara bé, Borrell ha admès que la reforma permet rebaixar les penes. “Això és una altra història”, ha reblat. “Es busca una homologació amb la manera com es castiguen aquests fets”, ha detallat. Borrell afirma que els jutges tenen la funció d’aplicar la llei i no de resoldre els conflictes polítics “però si hi ha delictes, han d’intervenir”. Per altra banda, el diplomàtic europeu ha explicat que no coneix personalment a Pere Aragonès i creu que el president de la Generalitat “comença a entendre” que per canviar les “regles del joc s’han de respectar les regles del joc“

Una reforma amb nocturnitat

De fet, la reforma del delicte de sedició va superar el seu primer tràmit parlamentari aquesta matinada, en una sessió entrebancada i maratoniana. El text ha obtingut 187 vots a favor –entre ells els d’ERC, el PNB, Bildu i el PDeCAT–, 155 en contra i sis abstencions –Junts la CUP–. El ple no ha estat una jornada de debat tranquil·la, ans al contrari, s’han sentit dures acusacions del PP i Vox contra Pedro Sánchez per haver modificat la llei per acontentar els independentistes.

Fins i tot, el PP ha orquestrat un sistema per tal que els diputats haguessin de votar un a un i en veu alta i expressar el seu posicionament per la reforma impulsada per PSOE i Podem, amb el suport d’ERC. Però el debat no només ha servit per tal que la dreta espanyola ensenyés les dents, sinó que també ha mostrat l’acarnissada divisió entre els partits independentistes amb representació al Congrés. Junts per Catalunya, per exemple, va aportar un text alternatiu que deixava fora de la reforma els delictes de desordres públics agreujats.