La reforma de la sedició supera el primer tràmit en un ple d’alta tensió

El Congrés dels Diputats ha aprovat per àmplia majoria l’inici de la tramitació de la polèmica reforma del delicte de sedició impulsada pel PSOE i Podemos, que suposarà l’eliminació del delicte del Codi Penal i la seva substitució per un delicte de desordres públics agreujats. El text ha obtingut 187 vots a favor –entre ells els d’ERC, el PNB, Bildu i el PDeCAT–, 155 en contra i sis abstencions –Junts la CUP– en un ple d’alta tensió entre acusacions del PP i Vox contra Pedro Sánchez de modificar la llei per acontentar els independentistes.

Ja de matinada, i després d’un debat encès, els diputats han estat cridats un a un per la Mesa del Congrés perquè anunciessin en veu alta i a peu dret el sentit del seu vot, una maniobra orquestrada des del PP per retratar els diputats socialistes i intentar furgar en les reticències que la reforma desperta en la bancada socialista. Els populars també han dut a terme una campanya d’assetjament a les xarxes per obligar els barons i diputats socialistes a donar explicacions als seus votants en un moviment pensat per crear polèmica pocs mesos abans de les eleccions municipals.

Patxi López i Jaume Asens presenten la proposició de llei per reformar la sedició / ACN

Divisió de l’independentisme per la reforma de la sedició

La reforma del delicte de sedició ha tornat a evidenciar la divisió de l’independentisme català a Madrid. El portaveu d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, ha negat que la modificació del Codi Penal sigui una “concessió” al seu partit i ha assegurat que és una “concessió a la democràcia” espanyola perquè “deixi de fer el ridícul a Europa”. Rufián ha retret a Junts, que presentarà un text alternatiu per derogar la sedició sense contrapartides, i a la CUP que s’hagin negat a “formar part de la solució”. Segons el diputat republicà, el nou redactat de la llei suposa treure “la joguina als jutges feixistes”.

El diputat de Junts Josep Pagès ha rebatut a Rufián i li ha etzibat que l’única solució possible al conflicte català és “l’amnistia i l’autodeterminació” i no una modificació legal que “salva a uns pocs i condemna a milers”. Des de Junts han insistit que la reforma només busca “resoldre el ridícul de Llarena amb les euroordres” i facilitar l’extradició de Carles Puigdemont, tal com han reconegut el president espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta Nadia Calviño. Per la seva banda, Mireia Vehí (CUP) ha advertit que la reforma “trasllada l’esperit de la sedició a l’ordre públic” i que el PSOE “guanya més control de la protesta en plena crisi”.

Retrets del PP per les concessions a Catalunya i equilibris del PSOE

La portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha acusat el govern espanyol d’impulsar una reforma “al dictat de Junqueras i a la mida dels colpistes” que facilita que “ho tornin a fer”. Segons Gamarra, el delicte de sedició només és “un problema per als condemnats per cometre’l” i que derogar-lo és un “pagament a l’independentisme” per poder-se mantenir a la Moncloa. Inés Arrimada (Cs) ha criticat la reforma perquè “dona més instruments als delinqüents per a un pròxim intent de cop d’estat”, que serà “patrocinat per Pedro Sánchez”, mentre que Javier Ortega Smith (Vox) va parlar “d’amnistia encoberta dels colpistes”.

El diputat del PSOE Francisco Aranda ha respost al PP que la modificació del Codi Penal no ofereix “res” als independentistes. “Estan comprant a Vox la seva oferta d’odi, mentida i manipulació”, ha insistit. “Fa temps que van decidir no fer política”. El president de Podemos al Congrés, Jaume Asens, ha reconegut que la reforma no és tan ambiciosa com voldria el seu partit i s’ha compromès a “intentar millorar el text en la fase d’esmenes”.