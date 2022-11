Junts presenta una esmena per derogar la sedició sense contrapartides

Junts portarà al Congrés dels Diputats la seva proposta per derogar el delicte de sedició sense contrapartides. El grup que lidera Míriam Nogueras registrarà aquest matí una esmena a la proposició de Llei presentada pel PSOE i Podemos per eliminar la sedició sense incloure cap referència als desordres públics agreujats, el mecanisme ideat pel govern espanyol per castigar igualment fets com l’1-O.

El partit ha estat molt crític amb les negociacions del PSOE, Podemos i ERC per reformar el delicte de sedició i acusa els republicans de ser còmplices dels plans de la Moncloa per facilitar l’extradició de Carles Puigdemont i la resta d’exiliats. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit en diverses ocasions que la reforma de la sedició plantejada per Madrid “modernitza la repressió” i blanqueja la persecució de l’independentisme.

El text de Junts no fa cap referència a la reforma del delicte de malversació –el gran cavall de batalla d’ERC i el president Pere Aragonès un cop pactada la derogació de la sedició– i proposa incloure una disposició transitòria per cancel·lar els antecedents penals de les persones condemnades per sedició, així com un mecanisme de revisió ràpida de les sentències que castiguen aquest delicte. Així mateix, Junts vol que el delicte de rebel·lió quedi circumscrit a l’ús d’armes.

Gabriel Rufián durant la roda de premsa d’aquest dimarts al Congrés dels Diputats / EP

L’esmena de Junts a la reforma de la sedició no tindrà recorregut

El Congrés dels Diputats comença a tramitar aquest dijous la reforma de la sedició impulsada pel PSOE i Podemos i tot apunta que tirarà endavant gràcies als vots, entre d’altres, d’ERC i Bildu. L’esmena de Junts no té possibilitats d’aprovar-se perquè el partit no compta amb cap suport entre els grups majoritaris de la cambra. La tramitació de la proposició de llei tornarà al Congrés en un no ple que se celebrarà d’aquí a dues setmanes i després anirà al Senat abans de ser publicada al BOE.

ERC confia que durant la tramitació el govern espanyol acceptarà incloure una reforma del delicte de malversació, que ara castiga per igual els polítics que desvien fons públics per benefici propi o de tercers amb els qui destinen partides pressupostàries a qüestions que més tard un tribunal pot considerar irregulars.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz | EP

La derogació de la sedició és un “gol” a ERC

Junts ha alertat que la derogació de la sedició pactada entre la Moncloa i la Generalitat és un nou “gol” que Pedro Sánchez cola als republicans. “És un negoci rodó per a Sánchez”, ha etzibat l’ex conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró. “Es deroga el delicte de sedició, però es criminalitza la protesta”, lamenta el partit.

Organitzacions de la societat civil com l’ANC o Òmnium també han alertat que el redactat de la modificació del Codi Penal és ambigua i que pot ser contraproduent perquè “criminalitza” la dissidència i posa en risc el dret de protesta.