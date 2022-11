La Moncloa demana “respecte” pel tràmit de la reforma de la sedició

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha remarcat aquest dimarts que el seu executiu “respecta” l’opinió de l’Associació de Fiscals, que dilluns es va mostrar contrària a la reforma del delicte de sedició. Així i tot, ha reclamat “el mateix respecte” per la tasca de la Moncloa a favor de la “convivència” a Catalunya i pel tràmit al Congrés dels Diputats, on és debat ara la reforma abans de la seva aprovació definitiva. Rodríguez, en canvi, no ha volgut parlar sobre “futuribles” com la reforma del delicte de malversació perquè seria tractar “hipòtesis que no s’han produït”.

L’endemà que l’Associació de Fiscals titllés d’“inassumible” la reforma de la sedició perquè “suposa una desprotecció de l’ordenament jurídic”, la portaveu de l’executiu espanyol els ha recordat que “és el govern qui ha de vetllar per la convivència al nostre país” i demana “el mateix respecte” per al poder legislatiu, que és qui tramita ara la reforma al Congrés.

El “compromís” del govern espanyol es manté

El govern espanyol té el “compromís” d'”homologar” el delicte de sedició als estàndards europeus i Rodríguez ha insistit que, gràcies a la seva aposta pel diàleg, s’ha pogut “avançar molt” en la convivència entre catalans i entre els dos governs.

La portaveu de l’executiu espanyol també ha remarcat que ha quedat demostrat que el treball per la “convivència” i la normalització de la situació a Catalunya va fracassar amb el 155 i el Codi Penal i ha assegurat que això serà possible gràcies “a la política i a no deixar-ho tot a l’àmbit penal i jurídic”.

La “hipòtesis” de la reforma de la malversació

Durant la roda de premsa d’aquest dimarts posterior al Consell de Ministres, Rodríguez ha volgut marcar distàncies sobre una possible reforma del delicte de malversació. Ha rebutjat marcar “la posició” del govern espanyol sobre “quelcom que no ha passat i que no sabem que passarà”.

Preguntada per aquesta possible reforma de la malversació ha insistit que la Moncloa no es pronunciarà sobre “futuribles” i remarca que “cal deixar treballar els grups”. Ara per ara, ha recordat, no hi ha cap iniciativa en aquesta direcció “i no podem parlar en abstracte sobre hipòtesis que no s’han produït”.