La xacra de la violència masclista: rècord de denúncies de l’última dècada

La xacra de la violència masclista repunta a Catalunya per segon any consecutiu i assoleix nivells alarmants, segons han alertat institucions, hospitals i forces de seguretat en el marc del 25-N, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona. Dos exemples colpidors: els Mossos d’Esquadra han registrat el rècord de denúncies per violència masclista de l’última dècada, mentre que el servei d’urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona, referència en l’atenció a víctimes de violació, ha atès més víctimes d’agressions sexuals que mai.

La policia catalana ha registrat gairebé 13.000 denúncies per violència masclista fins a l’octubre, un 13,27% més que el 2021 i la xifra més alta des del 2013. Durant l’última dècada, les denúncies per violència masclista s’havien estabilitzat al voltant de les 11.000 anuals, segons les dades dels Mossos –a les quals ha tingut accés l’ACN després d’una petició de transparència–. La gran excepció és el 2020, quan es va registrar un mínim de denúncies pels confinaments, els tocs de queda i el tancament de l’oci nocturn.

Evolució de les denúncies per violència masclista a Catalunya tramitades pels Mossos / ACN

Ciutat Vella, a Barcelona, el Solsonès i la Selva Litoral –que inclou municipis turístics com Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar– són les àrees policials amb una major ràtio de casos per habitant. El districte barceloní encapçala la classificació amb 342 denúncies per cada 100.000 habitants, seguit del Solsonès amb 301 i de la Selva Litoral amb 264. Per darrere els segueixen el Baix Penedès (249 casos), l’Hospitalet de Llobregat (230), Arenys de Mar (224), Segrià-Garrigues-Pla d’Urgell (222), Baix Ebre (222), Baix Empordà-Sant Feliu (213) i el districte de Nou Barris (212).

El mapa de les denúncies per violència masclista a Catalunya / ACN

A l’extrem oposat hi ha el districte de Sarrià-Sant Gervasi, amb només 52 denúncies per cada 100.000 habitants, seguit de Premià de Mar (73), les Corts (76), Gràcia (77) i Rubí (106). Es tracta d’una classificació força similar a la del 2021, la qual cosa apunta a factors estructurals com a causa del major impacte de la violència sexual i també en la major predisposició de les víctimes a denunciar.

Els moments de l’any amb més denúncies per violència masclista

Les dades publicades pels Mossos d’Esquadra destaquen que l’estiu és l’època de l’any amb més denúncies. La policia catalana va instruir 1.450 casos mensuals durant el juny, el juliol i l’agost, mentre que al gener i al febrer, per exemple, baixen fins a les 1.000 denúncies. Pels dies de la setmana, els dilluns destaquen per sobre de la resta amb 2.052 denúncies (15,8% del total). Es tracta de patrons similars als de l’any passat.