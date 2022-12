El Govern accelera els contactes amb Junts per tancar els pressupostos

El Govern accelera els contactes amb Junts per intentar tancar un principi d’acord pels pressupostos catalans del 2023. L’executiu d’ERC ha apujat el nivell de les trobades i ha enviat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i la consellera d’Economia, Natàlia Mas, a la reunió amb l’equip negociador de Junts. Els republicans han fet el retorn de les propostes que Junts ha anunciat aquesta setmana i tots dos partits s’han instat a continuar negociant després de constatar els primers “avenços”.

Junts ha presentat un decàleg de polítiques que inclouen la deflactació de l’IRPF, l’ampliació de l’Impost de Successions, l’impuls del Hard Rock –dèria que comparteix amb el PSC– o l’augment dels fons destinats a l’escola concertada. El partit de Laura Borràs i Jordi Turull també aposta incrementar el percentatge del pressupost de Salut que es destina l’atencó primària i destinar el 6% del PIB a Educació, dues mesures que trobaran millor acollida entre els republicans, poc disposats a baixar impostos o a millorar els concerts educatius.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, en una atenció als mitjans / ACN

Joc de cartes per tancar els pressupostos catalans del 2023

La situació d’ERC, que està en clara minoria al Parlament, és delicada perquè ara mateix només compta amb els seus 33 vots pels pressupostos de l’any que ve. Els republicans insisteixen a negociar per aconseguir una entesa amb Junts, el PSC i els comuns, una fórmula complicada per les reticències que desperten els tres partits entre sí i que deixen ERC com el centre de gravetat de les negociacions. Es tracta d’una jugada arriscada perquè tota l’oposició sap de la necessitat dels republicans d’aprovar els pressupostos per poder apurar la legislatura almenys fins després de les eleccions municipals del maig del 2023.

Al mateix temps, ERC juga amb l’avantatge de poder condicionar la capacitat d’influència de Junts i el PSC. El primer gran partit que tanqui un acord amb els republicans deixarà l’altre en una posició menys avantatjosa. Això seria especialment difícil de pair per Salvador Illa, que aquest dijous va anunciar sis grups de treball amb el Govern i va advertir que farà valdre el seu “projecte de país” per posar un segell propi als comptes. Amb qui més avançades estan les negociacions és amb En Comú Podem. Jèssica Albiach va anunciar un primer acord per allargar un any la rebaixa del preu del transport públic, fer-lo gratuït per als menors de 16 anys i ampliar la T-Jove fins als 30 anys.