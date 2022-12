Els comuns pacten amb el Govern allargar un any la rebaixa del preu del transport públic

En Comú Podem i el Govern de la Generalitat han pactat allargar un any la rebaixa dels preus del transport públic, així com fer-lo gratuït per als menors de 16 anys i ampliar la T-Jove fins als 30 anys. Es tracta del primer acord que els comuns tanquen amb ERC durant les negociacions dels pressupostos catalans, que, tot i això, Albiach encara veu lluny perquè queden moltes carpetes per tractar. En una entrevista a La2 i Ràdio4, Albiach ha assegurat que és “inviable” arribar a un acord aquest mateix divendres, tal com volia ERC.

Els comuns reconeixen que el Govern “ha començat a reaccionar” i que per fi tenen “concrecions” sobre les quals treballar un gran acord, però retreuen a ERC que ara tingui pressa. “Així no es fan les coses”, ha etzibat Albiach, que s’ha sumat al PSC per reclamar al Govern un bon acord de pressupostos. “No ve d’un dia”. Entre les demandes que En Comú Podem ha posat sobre la taula hi ha destinar un 25% dels pressupostos de Salut a l’atenció primària i millorar les condicions salarials del personal sanitari, dues reivindicacions que també comparteixen els socialistes i Junts.

La presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, i el portaveu, David Cid / ACN

Els comuns avisen ERC que no votaran pressupostos amb rebaixes d’impostos

Respecte al decàleg que Junts va presentar aquest dimecres, Albiach ha avisat al Govern que no votaran a favor d’uns pressupostos que rebaixin els impostos i ha reclamat “coherència” als republicans. Els comuns veuen amb preocupació les propostes de Junts, que vol retocar l’IRPF, impulsar el projecte del Hard Rock o millorar el finançament de l’escola concertada. “No són res nou”, ha retret Albiach, que prefereix reforçar l’escola pública i augmentar les dotacions pressupostàries per a energies renovables i habitatge.

Albiach també ha aprofitat l’entrevista per celebrar el “gir previsible” d’ERC, que ara ja s’obre a negociar directament amb el PSC encara que això suposi posar en perill els vots de Junts als pressupostos. “S’havia de produir perquè quan tens 33 diputats i has d’aprovar uns comptes, amb qui ho faràs? Amb el teu exsoci que acabes de trencar amb ell o amb una força en què a l’Estat o a Barcelona ja hi treballes i són el teu soci de facto?”