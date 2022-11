El PSC demana concrecions, mentre el Govern vol propostes pels pressupostos

Nova reunió entre el PSC i el Govern del a Generalitat pels pressupostos sense cap avenç. El PSC ha tornat a demanar els comptes definitius a l’executiu ja que consideren que encara no tenen tota la informació que requereixen per poder fer propostes. Mentrestant, el Govern de la Generalitat assegura que ja els hi ha passat tota la documentació que tenen, i asseguren que els comptes estan en elaboració.

L’estratègia del Govern per a les negociacions dels comptes és poder enllestir els comptes un cop pactades les modificacions amb els grups parlamentaris. En canvi, el PSC no vol això: el que demanen és la proposta dels comptes totalment tancats per poder fer les seves propostes, i a partir d’aquí, negociar les modificacions.

La gran novetat de la tarda ha estat que en la trobada no hi havia Alícia Romero, ja que en totes les últimes reunions sí que hi era. D’aquesta forma els socialistes han equiparat els nivells, ja que en l’última trobada es van reunir amb perfils tècnics de l’executius.

El president Pere Aragonès i la consellera d’Economia Natàlia Mas / ACN

Dues estratègies diferents

Són dues estratègies diferents que fa que les negociacions entre els dos actors clau per tirar-los endavant segueixin encallades. De fet, els socialistes consideren que encara no hi ha cap negociació, i mostren la seva “decepció” perquè encara no tenen la documentació requerida. Els socialistes han mostrat el seu mal estar per la llei de mesures fiscals, financeres i administratives, ja que no se’ls hi va enviar en detall, tot i que fonts del Govern asseguren que tenien un resum.

En la reunió d’aquest dimecres, que ha durat prop d’una hora, el Govern ha traslladat les línies de prioritat als socialistes, que asseguren que desconeixen els detalls de les intencions fiscals del nou executiu. Alhora, demana al Govern tenir en compte quin pes parlamentari té cada grup, ja que els republicans tenen 33 diputats, i els socialistes en tenen 34. Alhora, els socialistes no veuen clar si es tornarien a reunir si no se’ls hi facilita més informació.

El Govern assegura que han facilitat tota la informació disponible

Per la seva banda, l’executiu assegura que els hi han donat tota la informació disponible, i volen anar construint els pressupostos a mesura que van avançant les negociacions. De fet, detallen que tots els grups parlamentaris tenen la mateixa informació i apel·len a la responsabilitat de tots els grups parlamentaris.

Mentrestant, la negociació dels comuns va avançant. Aquest dimecres la trobada ha estat en el marc de l’energia, ja que els comuns tenen tot un seguit de propostes per incloure al Govern. Des de les dues parts asseguren que van avançant i que les sensacions són positives.