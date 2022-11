Illa assenyala Aragonès com el responsable de la lentitud dels pressupostos

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha retret aquest dimecres al president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, que el Govern no els hagi passat documentació sobre els Pressupostos catalans de 2023 i li ha demanat rigor en la negociació dels comptes: “Amb nosaltres així, d’aquesta manera, no”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el primer ple del Parlament després de la ruptura amb Junts, amb els consellers del nou Govern a la primera fila de l’hemicicle / Francesc Xavier Subias Salvó (Parlament de Catalunya)

El socialista torna a estendre la mà al president

En la sessió de control al president Aragonès en el ple del Parlament de Catalunya, Illa ha afirmat que està obert a donar suport als pressupostos per a ajudar a la ciutadania de Catalunya però que li ha advertit que per a obtenir els vots del PSC ha d’haver-hi “un cert rigor i un mínim clima de confiança”.

El cap de l’executiu català ha argumentat que la documentació que demana el PSC depèn de l’elaboració final dels pressupostos i que primer ha de negociar-se, i ha instat els socialistes a presentar propostes perquè els comptes s’aprovin amb el “màxim acord possible”. En aquest sentit, el líder socialista s’ha queixat que Catalunya no tindrà uns pressupostos per a l’1 de gener. El primer secretari socialista també considera que les converses del Govern de la Generalitat amb els socialistes no es poden qualificar de “negociacions”.

Aragonès li passa la pilota als socialistes

En el seu torn de rèplica, Aragonès ha assegurat que portarà els pressupostos al Parlament i ha demanat als socialistes que facin “propostes” i nega que no se li hagi fet arribar documentació al grup socialista. “Crec que és un pressupost de país. Tenim unes setmanes per poder avançar amb les converses”, subratlla el president, passant-li la pilota als socialistes.