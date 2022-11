Aragonès defensa el diàleg: “No comporta la renúncia als teus plantejaments”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat la utilitat del diàleg per resoldre conflictes polítics perquè “no comporta la renúncia als teus plantejaments”. Durant un acte d’homenatge pel 20è aniversari de la Fundació Ernest Lluch a Vilassar de Mar, Aragonès ha reivindicat la figura del polític socialista assassinat per ETA l’any 2000, un ferm defensor del diàleg “fins i tot en la més adversa de les situacions”.

Aragonès ha assegurat que l’exemple de Lluch ha “d’esperonar” la cerca de “camins d’entesa” entre els governs català i espanyol. “El diàleg té sentit i la negociació té sentit quan és entre oponents, entre punts de vista diferents, per trobar punts de consens, punts d’espai compartit”, ha afegit el president. Aragonès ha afirmat que el diàleg “et canvia i canvia els teus plantejaments i els millora” perquè els posa a prova i et permet “estar més segur de què valen la pena”.

El diàleg permet derogar la sedició entre crítiques de la resta de l’independentisme

En els últims dies, tant Aragonès com ERC han reivindicat la utilitat del diàleg després de pactar amb el govern espanyol la derogació del delicte de sedició, que va servir per condemnar els presos polítics. Els republicans, que han rebut moltes crítiques de partits i entitats independentistes, volen que el Congrés aprofiti la tramitació de la reforma del Codi Penal per reformar també el delicte de malversació, un punt clau de la sentència del Suprem sobre l’1-O.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, durant el discurs al Consell Nacional / ACN

L’última criticar l’estratègia d’ERC a Madrid ha estat el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha retret als republicans que hagin participat d’una nova enganyifa del govern espanyol. “La sedició surt per la porta i te la fan entrar per la finestra”, ha dit Turull després del Consell Nacional de Junts. L’exconseller ha criticat que la reforma del Codi Penal té “un redactat ambigu que és una catifa vermella a l’arbitrarietat de la cúpula judicial” i el “millor regal que podia esperar l’a por ellos per decorar jurídicament el seu activisme polític i la seva criminalització i persecució de l’independentisme”

Illa assenyala Aragonès per la falta de pressupostos

El cap de l’oposició i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha avançat que els pressupostos catalans no s’aprovaran abans de finals d’any i ha assenyalat Pere Aragonès com el principal responsable pels retards en la negociació dels comptes. “Què és l’únic que sabem avui? Que l’1 de gener no tindrem pressupost a Catalunya i això té un responsable, que és Pere Aragonès“, ha etzibat Illa després del Consell Extraordinari del PSC per ratificar més d’un centenar d’alcaldables per a les municipals del 2023.

Els socialistes, com ja va fer Junts fa uns dies, ha retret a ERC que no hagi fet cap gest per debatre la lletra petita dels pressupostos. “Estem disposats a negociar des del 22 d’agost i no tenim cap mena de documentació”, ha lamentat. “Tres diapositives com a màxim hem aconseguit, això no va així. Nosaltres som gent seriosa“.