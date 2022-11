Junts recupera la crítica a “l’espoli fiscal crònic” per engrescar les seves bases

Junts per Catalunya ha recuperat el vell eslògan de “l’espoli fiscal crònic” per engrescar les seves bases de cara a la campanya de les pròximes eleccions municipals del 2023. Després de la reunió del Consell Nacional de Junts, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha recordat que és una “urgència” que Catalunya aconsegueixi un estat propi per posar fi a “l’asfixia” econòmica i política de l’estat espanyol.

“L’espoli fiscal de Catalunya continua sent crònic”, ha dit Turull a l’inici del seu discurs. El dirigent de Junts ha recordat que “cada dia” 55 milions d’euros marxen cap a Madrid “i no tornen”, en referència als 20.000 milions d’euros amb què el departament d’Economia de la Generalitat xifra el dèficit fiscal català. “Això és tenir un estat en contra”, ha etzibat el secretari general de Junts.

Imatge d’arxiu d’una reunió del Consell Nacional de Junts / ACN

L’exconseller també ha recordat que hi ha “altres espolis” que perjudiquen Catalunya, com la baixa execució dels pressupostos estatals, l’assignació desigual dels fons Next Generation o la manca d’inversió a Rodalies, tres apartats en els quals Madrid sempre surt beneficiada. “No és incompetència, és voluntat d’asfíxia”, ha dit. El Corredor Mediterrani, que està pendent de finalització des de fa anys, n’és un altre exemple. “Les coses no passen per atzar còsmic”.

La repressió de l’estat no s’atura

El segon gran eix del discurs de Jordi Turull ha estat la repressió de l’estat espanyol contra l’independentisme que, lluny de frenar-se amb l’arribada de Pedro Sánchez, ha continuat amb la revelació del cas Pegasus. “L’estat combat amb armes no convencionals el clam i l’activisme d’aquest país per ser un estat independent”, ha advertit. Turull ha lamentat que el PSOE es vegi prou fort per a reconèixer sense ambages que “tot s’hi val contra l’independentisme” i ha constatat que “l’a por ellos” judicial funciona a ple rendiment, com demostra la confirmació de la sentència contra l’exalcalde d’Agramunt, el judici contra Laura Borràs o el judici contra els diputats Josep Maria Jové i Lluís Salvadó i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.

El secretari general de Junts també ha aprofitat per carregar contra ERC per participar de la reforma del delicte de sedició, que Turull considera enganyosa. “Té un redactat ambigu que és una catifa vermella a l’arbitrarietat de la cúpula judicial” i el “millor regal que podia esperar l’a por ellos per decorar jurídicament el seu activisme polític i la seva criminalització i persecució de l’independentisme”. El dirigent ha assegurat que Junts només contempla un retorn de Carles Puigdemont “en llibertat” i ha criticat l’actitud contemplativa del Govern abans que la sala esclatés en una ovació per al president català a l’exili.