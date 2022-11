El judici a Laura Borràs, el 10 de febrer

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha programat el començament de la vista oral pel judici a la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, pel pròxim 10 de febrer. Una vista que s’allargarà, segons la previsió del tribunal, fins l’1 de març després de les set sessions programades. En una interlocutòria, el TSJC també ha enumerat les proves que s’accepten i entre aquestes, dóna per bo el peritatge informàtic d’Enrique Hellín, demanat per la defensa de Borràs, que ha aixecat força polseguera per la seva militància ultra i haver estat condemnat per un homicidi polític. De fet, la fiscalia va demanar apartar-lo del judici, però el tribunal considera que només cal referenciar-li una “taca”.

Borràs ha denunciat que el procés judicial ha estat “irregular” des del principi i ha reiterat que defensarà la seva innocència. “Amb aquesta convicció només puc esperar un veredicte d’absolució”, ha dit en un vídeo enviat a l’ACN.

El judici també es dirigeix contra Isaies Herrero i Andreu Pujol, com a presumptes autors responsables d’un delicte continuat de prevaricació administrativa en concurs amb un delicte continuat de falsedat. El cas es basa en el trossejament de les licitacions de l’Institut de les Lletres Catalanes quan Borràs n’era la presidenta. El TSJC no ha decidit res sobre la recusació presentada ahir per Borràs contra el president del Tribunal que l’ha de jutjar, Jesús Maria Barrientos, per les seves contínues preses de posició contra el Procés sobiranista. Els magistrats també donen dos dies a la defensa de l’expresidenta, dirigida per Gonzalo Boye, per tal que justifiqui la quantitat de 12 mossos d’Esquadra demanats com a testimonis.

Jesús Maria Barrientos, president del TSJC, en una imatge d’arxiu

Penes altes

La conclusió del sumari suposa que el tribunal haurà de valorar l’acusació del ministeri fiscal. En concret, la interpretació que fa del trossejament de contractes com un delicte de prevaricació i de falsedat documental amb l’agreujant de ser un càrrec públic. Tot per la fragmentació de 18 contractes menors de webs i aplicacions, menys de 18.000 euros sense IVA, quan era presidenta de l’Institut de les Lletres Catalanes. Per tot plegat li demana 6 anys de presó, 21 anys d’inhabilitació i una multa de 144.000 euros. Per Isaías Herrero, el beneficiari dels contractes, en demana la mateixa condemna, però li rebaixa la multa a la meitat. A Andreu Pujol, el tercer implicat, demana 3 anys de presó i 10 anys d’inhabilitació així com una multa de 30.000 euros.

En aquest sentit, cal recordar que la fiscalia superior de Catalunya va reduir a tres delictes el comportament administratiu de contractació de Borràs al front de l’Institut de les Lletres Catalanes. En concret la prevaricació amb els delictes continuats de falsedat documental i falsedat documental en destí. Les dues fiscals que signaven l’escrit d’acusació remarcaven que en cap cas la instrucció ha pogut demostrar que els treballs encomanats i adjudicats per Borràs tinguessin un cost inferior al que finalment van costar. Així descarten, contràriament al que apuntava el jutge instructor, que hi hagi indicis de frau administratiu i malversació de fons públics.

Un grapat de prova

En les interlocutòries del TSJC, els magistrats desgranen la prova demanada per les parts. Així les testificals s’accepten les de totes les parts, però això sí, demanen a la defensa de Borràs que en el tràmit de dues audiències justifiqui la necessitat per la petició d’una dotzena de testimonis de Mossos d’Esquadra. Així mateix també demana que en el mateix termini aclareixi la petició de quatre testimonis més per constatar quina relació tenen amb la causa jutjada. També renya a la defensa de Borràs per no demanar en forma la prova documental.

Per altra banda, i respecte un dels punts més polèmics, les pericials demanades per Borràs, el Tribunal les accepta totes. Així Javier Rubio Abadillo i Luis Enrique Hellín podran fer el seu peritatge sobre els discs durs confiscats al processat Isaías Herrero. Hellín va ser recusat per la fiscalia arran de la seva condemna per homicidi. El Tribunal si bé clou que tindrà una “taca”, l’accepta com a pèrit.