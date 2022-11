Borràs recusa Barrientos perquè els seus xocs polítics fan impossible la imparcialitat

La presidenta, ara suspesa, del Parlament, Laura Borràs, recusa el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos amb l’argument que ella mateixa ha criticat moltes vegades públicament l’òrgan judicial que ell encapçala i que, per tant, no pot ser imparcial amb ella. Això i el fet que el mateix Barrientos s’ha expressat també en multitud d’ocasions contra l’independentisme són els dos pilars de l’escrit de recusació que l’advocat Gonzalo Boye ha presentat de cara al judici per la suposada fragmentació de contractes quan Borràs era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes.

Boye adjunta a l’incident de recusació presentat, al qual ha tingut accés El Món una llista d’onze exemples de les vegades que Barrientos s’ha pronunciat contra l’independentisme i també fa un recull de declaracions, tuits i fins i tot vídeos de la mateixa Borràs carregant contra el TSJC, com per exemple en una compareixença que va fer el 2020 per criticar el judici a la Mesa de Forcadell.

DL, nova agressió per part del TSJC contra la mesa del Parlament de Catalunya, avui, absolució cúpula dels mossos i confirmació de judici polític. S’està diluint la separació de poders per la ingerència contínua de la justícia espanyola en les institucions democràtiques catalanes pic.twitter.com/jaWFCKJKaD — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) October 21, 2020

També n’hi ha de més recents, com ara les declaracions que va fer Borràs amb motiu de la detenció del vicepresident del Parlament Josep Costa, de la Mesa de Torrent i pendent de sentència del TSJC ara mateix. Costa va ser detingut per ordre del TSJC perquè es negava a comparèixer davant del tribunal.

🏛️ Compareixença amb motiu del quart aniversari de la Declaració d'independència del 27 d'octubre:



"Vull expressar tot el meu suport a qui fou vicepresident del @parlamentcat, @josepcosta, que es troba detingut al TSJC. És i va ser un exemplar defensor dels drets dels diputats" pic.twitter.com/lgjQlG0GEm — Presidenta Laura Borràs 🎗️ (@mhp_LauraBorras) October 27, 2021

“S’ha pronunciat oberta i críticament respecte de l’aquí recusat”

“Cal tenir en compte que l’animositat existent entre recusant i recusat des de la pròpia perspectiva de l’exercici polític de la meva mandant, ja que l’Excma. Sra. SLaura Borras també, en ús del seu dret a la llibertat d’expressió i com a responsable política que és, s’ha pronunciat oberta i críticament respecte de l’aquí recusat, pronunciaments que no són recents i que, sens dubte, han hagut de generar un ànim al recusat”, admet el lletrat. És a dir, tenint en compte el que li ha arribat a dir Borràs, no la pot jutjar, segons la seva opinió.

Jesús Maria Barrientos, president del TSJC, en una imatge d’arxiu

Un judici polític perquè les pericials “desmunten la tesi acusatòria”

L’advocat parteix de la idea que el judici serà completament polític, ja que considera que les proves pericials “desmunten la tesi acusatòria”. Segons Boye, davant del que considera la falta de proves “s’ha procedit a la gestació d’una autèntica campanya de vulneració del dret de defensa” de Borràs. “Davant la inexistència de proves de càrrec, la defensa se centrarà sobre el caràcter polític de l’acusació i del

procés i, per tant, qui ja s’ha posicionat políticament -com ha fet el recusat- no pot formar Sala ni presidir-la en l’enjudiciament de l’Excma. Laura Borras”, afegeix.

En el repàs del llarg historial de Barrientos pel que fa als seus comentaris crítics indissimulats contra el sobiranisme –que és el que ha fet que el Tribunal Suprem hagi anul·lat el judici a la Mesa del Parlament de Carme Forcadell i qüestiona també el de la Mesa de Torrent–, Boye assegura que “la seva opinió va desbordar l’esfera institucional on es va emmarcar, ja que ha exhibit un posicionament polític i personal que és absolutament contraposat” al de Borràs, que segons el lletrat “serà precisament part essencial de l’objecte del present procediment”.

L’advocat assegura que Borràs pateix una “persecució”

Boye al·lega en l’escrit que Borràs pateix “una persecució”. “Si no fos qui ella és i el que representa sens dubte que aquest procediment mai no hauria arribat fins on ha arribat i, sent així, és manifest que algú que ha exposat públicament la seva postura política, diametralment oposada a la de la meva representada, no reuneix les garanties mínimes d’imparcialitat que es requereix conforme a dret”, assenyala.

D’aquesta manera, Boye materialitza la recusació que El Món ja havia anunciat que es plantejava arran de el qüestionament i desautorització que els seu mateixos companys de toga estan fent amb Jesús María Barrientos, que ha caigut en desgràcia davant la possibilitat que els seus excessos indiscrets en la persecució del Procés pugui contaminar i arrossegar diversos procediments. Un dels casos que pot acabar tombat per la justícia europea per aquesta falta d’imparcialitat manifesta del president del TSJC és el que va condemnar l’expresident del Govern Quim Torrra pel de la pancarta en defensa dels presos polítics penjada a la façana de la Generalitat.