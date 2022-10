El TSJC dona més temps a Borràs per presentar l’escrit de defensa

El magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que instrueix la causa contra la presidenta suspesa del Parlament i president de Junts, Laura Borràs, ha acceptat la seva petició per ampliar el termini que té per presentar l’escrit de defensa. Així, en una providència, el magistrat Carlos Ramos ha donat deu dies més als advocats de Borràs per presentar aquest text. Els lletrats de la presidenta suspesa del Parlament han al·legat al tribunal que, pel judici, volen proposar una prova pericial informàtica amb uns documents que els havien de ser lliurats fa temps, però que encara no han rebut.

L’advocat de Laura Borràs, Gonzalo Boye, va demanar al tribunal que se li entregués aquesta documentació i que li donés més temps per poder preparar el seu escrit. En principi, el termini ja estava contant des del 26 de juliol, dia en què el jutge va dictar l’obertura de judici de la causa, però després d’acceptar la petició de la defensa, el termini per entregar l’escrit s’amplia.

El magistrat insta que, si això és així, s’entreguin aquests materials a la defensa de Borràs i, un cop lliurats, es començaran a comptar els deu dies de termini per presentar l’escrit.

El tribunal denega l’aportació de noves proves

En canvi, durant la mateixa providència, el magistrat ha denegat la petició de la defensa de Borràs de demanar a la Unitat Central de Delictes Socioeconòmics i Falsificació de Moneda dels Mossos d’Esquadra que aporti una documentació concreta. En aquest cas, l’instructor diu que ell ja no és competent per acceptar l’admissió de noves proves, sinó que ho haurà de fer el tribunal que jutgi el cas.

Fins a 6 anys de presó

La Fiscalia sol·licitarà una pena de presó per a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pels delictes de prevaricació i de falsedat documental. La prevaricació està penada amb entre 9 i 15 anys d’inhabilitació, mentre que la falsedat implica entre 3 i 6 anys de presó més la inhabilitació. La Fiscalia ho demanarà segons una informació publicada aquest dimarts per El Periódico. Borràs està sent investigada per suposadament haver fraccionat contractes de serveis quan liderava la Institució de les Lletres Catalanes amb la intenció d’afavorir el seu amic Isaías Herrero.