El jutge apartat del judici a la Mesa de Torrent, ponent del cas Borràs

Jesús Maria Barrientos, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), presidirà i serà el ponent del judici a la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs. Barrientos va ser apartat pels seus companys de toga del darrer judici a membres de la mesa de la cambra catalana, el judici als membres independentistes de la Mesa que presidia Roger Torrent. Tot arran d’una recusació presentada per l’exvicepresident del Parlament, Josep Costa, per la seva postura pública contra el Procés.

En una diligència d’ordenació, el TSJC, ha anunciat la composició del tribunal que jutjarà el cas sobre el fraccionament de contractes quan Borràs era presidenta de l’Institut de les Lletres Catalanes. Un judici per prevaricació i falsedat documental on s’hi juga sis anys de presó. La resta del tribunal estarà integrat pel magistrat Fernando Lacaba i la magistrada Maria Jesús Manzano, que actualment es troba a la sala d’Apel·lacions.

Part de la diligència sobre la composició del tribunal de Laura Borràs

Barrientos, un magistrat amb mà dura contra els independentistes

Per la banqueta de Barrientos ja han passat diversos líders que han estat condemnats amb duresa. La sèrie va començar amb les condemnes per desobediència. L’expresident Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i l’exconsellera d’Ensenyament, Irene Rigau. També van ser condemnats el president Quim Torra, per desobediència en el cas de la pancarta així com els membres sobiranistes de la mesa que presidia Carme Forcadell com ara els exvicepresidents Anna Simó i Lluís Coromines i el secretari Lluís Guinó, una condemna que encara resta pendent de confirmació pel Tribunal Suprem.

Sia com sia, Barrientos no va poder integrar el darrer tribunal contra els membres d’una mesa del Parlament. Va ser en el cas de la mesa dels membres independentistes que presidia Roger Torrent, és a dir, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado. Costa va interposar una recusació contra Barrientos, a la que s’hi van afegir la resta d’acusats, per sospites de manca de parcialitat. El fet clau, a més de les seves declaracions contra el procés, va ser el fet que Barrientos va abandonar l’acte central del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona l’any 2018 quan Torrent va pronunciar el concepte “presos polítics” i repressió. Un fet que els mateixos companys de toga van considerar que podien constituir motiu de recusació.