Territori vol Rodalies per a una xarxa “única i integrada” gestionada pel Govern

Crear una xarxa ferroviària catalana “única i integrada” gestionada pel Govern. Aquest és un dels reptes que s’ha marcat el nou conseller del Departament de Territori, Juli Fernàndez, en el Govern en solitari d’ERC. Aquest dimecres, en una compareixença al Parlament per explicar les seus plans, el conseller ha detallat com encara el seu departament els objectius i quines propostes i línies d’actuació tenen sobre la taula i que es divideixen en tres àmbits: transport i mobilitat, accés a l’habitatge i territori i urbanisme. Fernàndez ha concretat que volen incrementar el parc públic de lloguer social a Catalunya i combatre l’emergència climàtica, millorar la seguretat viària a tota la xarxa, avançar en la descarbonització i seguir apostant per l’agenda dels pobles i ciutats 2050. Una altra de les apostes fortes del departament, amb la voluntat d’implementar-ho a finals de 2023, és treballar per una integració tarifària en el transport públic que permeti eliminar les tarifes per zones i que es comenci a pagar per quilòmetre recorregut.

Traspàs de Rodalies per una xarxa ferroviària “única”

Un dels reptes que assumeix la conselleria de Territori és “millorar la qualitat del servei” a la xarxa ferroviària de Catalunya per “millorar la qualitat de vida de la gent i la competitivitat del teixit productiu” del país. Per això, Fernàndez recull el vell projecte del seu predecessor en el càrrec, el vicepresident Jordi Puigneró, i ratifica que el Govern considera que “estratègic” completar el traspàs de Rodalies, inclosos els trams catalans de les vies de les quals és titular Adif, l’empresa pública que gestiona les infraestructures ferroviàries estatals. Tot plegat per obtenir una xarxa ferroviària “única i integrada” i que el Govern sigui qui gestioni tots els trens i vies.

El conseller de Territori, Juli Fernàndez, a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori / Parlament de Catalunya

Transport públic per a tothom i descarbonitzar la xarxa viària

L’àmbit de la mobilitat i el transport és “cabdal” per al benestar i el dia a dia de les persones i, tenint en compte el context actual d’emergència climàtica, Fernàndez ha posat el focus en la necessitat de descarbonitzar la mobilitat. Una de les principals apostes de la conselleria és el transport públic, fer-lo accessible per a tothom i fer-lo arribar a tot arreu.

Es proposen millorar els títols de mobilitat de transport, entre els quals, avançar en la implementació de la T-Mobilitat per incentivar l’ús de la xarxa pública i aplicar l’ampliació de la T-jove fins als 30 anys. També assumeixen el repte de millorar el transport públic per carretera i intentar resoldre situacions de saturació.

Per tal que la xarxa de transport públic arribi a tothom, el conseller ha parlat de la proposta del servei de transport a demanda, que arribaria a aquelles zones amb població baixa. Un dels exemples, Clic.cat, que ja funciona en comarques com la Garrotxa i que, properament, aterrarà al Ripollès. La integració tarifària també permetrà facilitar que persones que viuen en zones disperses puguin fer servir la xarxa pública perquè es preveu que es pugui pagar per quilòmetre recorregut i no per zona.

La conselleria també vol millorar la seguretat i descarbonitzar la xarxa viària | ACN

Millorar la seguretat viària a tota la xarxa i descarbonitzar-la és un altre dels objectius que manté el nou conseller de Territori. Juli Fernàndez ha anunciat que, en els pròxims mesos, presentaran el Pla 2+1, que ja s’ha començat a implementar en algunes carreteres com a la C-35 i a la C-16, entre Berga i Bagà. Les carreteres 2+1 són vies de doble sentit i tres carrils. Els de la dreta s’utilitzen per a la circulació en el sentit de la via, i el carril central s’habilita de manera alterna per efectuar avançaments. Així, el conductor per realitzar aquesta maniobra sense arriscar-se a envair el sentit contrari de la via i posar en perill la seguretat viària. Aquest projecte, que s’estendrà a un 12% de la xarxa viària, té l’objectiu de reduir entre un 20 i un 35% els accidentals mortals a la carretera. També ha marcat com a imprescindible modernitzar les infraestructures, fomentar l’ús de vehicles electrificats o vehicles compartits. Tot plegat, per avançar cap a la descarbonització de la xarxa viària catalana.

Incrementar el parc d’habitatge social

La crisi habitacional és un altre dels reptes que el Departament de Territori té sobre la taula. El conseller assumeix la responsabilitat de crear polítiques que garanteixin el dret d’accés a l’habitatge i s’ha marcat dos fronts en els quals cal actuar. D’una banda, l’emergència habitacional i, de l’altre, augmentar el parc d’habitatge social que permeti posar Catalunya al nivell d’habitatge social de la mitjana europea.