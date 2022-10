Juli Fernández: “Qui ha d’aprovar els pressupostos és Junts, que és qui els ha fet”

El conseller de Territori, Juli Fernández, ha insistit en assenyalar Junts com a soci per aprovar els pressupostos i ha evitat valorar altres possibilitats. “Qui ha d’aprovar els pressupostos és Junts, que és qui els ha fet. Per què he d’obrir altres escenaris? I, si no ho fa, serà molt estrany i difícil d’explicar”, ha defensat en una entrevista que publica El Punt Avui aquest diumenge. A més, ha afegit que el Govern intentarà tirar endavant amb aquells amb qui s’han assolit acords en la legislatura (Junts, CUP i comuns) i, en alguns casos, el PSC. El conseller vol fer “passos endavant” perquè la Generalitat tingui la capacitat de gestionar trens i vies a Catalunya i no fer-ho només amb Rodalies.

ERC, Junts i el PSC votant en sentits diferents en el ple del 19 d’octubre, el primer després de la ruptura del Govern / Parlament de Catalunya (Francesc Xavier Subias Salvó)

No descarta pactar puntualment amb el PSC

El conseller defensa que també hi ha d’haver “una certa exigència que els recursos que no hi han estat hi siguin”, perquè, si no, “el traspàs no acabarà ajudant la gent”. “El nostre compromís és ser exigents, diligents, amb el ministeri i no generar expectatives abans d’hora. Estem intentant arribar a acords. No som més enllà. Hem de ser realistes. L’objectiu és que els ciutadans que cada dia agafen un tren tinguin una situació menys complicada respecte a la que tenen ara. I que la gestió de tot, dels trens i de les vies, la fes la Generalitat podria ajudar”, ha afirmat. I s’ha marcat com a “objectiu principal” arribar a tenir la capacitat de gestió de la infraestructura i els trens des de Catalunya.

El Parlament demana el traspàs

El Parlament ha instat el Govern en més d’una ocasió a acordar urgentment amb la Moncloa el traspàs de Rodalies. El termini que han fixat conclou abans que acabi el 2022, i el Govern haurà d’accelerar les negociacions amb el govern espanyol. El ple ho va aprovar durant el passat debat de política general a través d’una proposta de resolució del PSC així com una altra d’ERC i Junts per Catalunya en el mateix sentit. Els textos aprovats es demana un acord urgent perquè la Generalitat sigui qui assumeixi la gestió integral del servei per mitjà de Ferrocarrils. Els socialistes ja van apostar aquest dijous per demanar el traspàs de Rodalies, en una maniobra que es va interpretar com un acostament del PSC a ERC.