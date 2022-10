Rússia suspèn la seva participació a l’acord per exportar cereals d’Ucraïna

El Ministeri de Defensa de Rússia ha anunciat aquest dissabte que suspèn la seva participació en els acords per exportar cereals ucraïnesos. Segons el govern rus, ho fa arran d’un “atac terrorista contra vaixells de la flota del mar Negre i vaixells civils” per part de l’exèrcit d’Ucraïna. Les autoritats ucraïneses no han confirmat l’existència ni l’autoria d’aquest atac, que ha servit de pretext al Kremlin per retirar-se del pacte a què van arribar el mes de juliol amb Ucraïna i Turquia per desencallar la sortida de milions de tones de gra a través del mar Negre.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, durant una reunió | ACN

Acusen de sabotatge

El Ministeri d’Afers Exteriors rus, a més, ha acusat els serveis especials britànics de ser darrere del sabotatge dels gasoductes Nord Stream 1 i Nord Stream 2, al mar Bàltic. Segons la seva portaveu, Maria Zakharova, tenen informació que el Regne Unit hauria provocat les explosions que van malmetre la infraestructura. A més, ha atribuït la negativa de Dinamarca, Suècia i Alemanya a investigar conjuntament amb Rússia aquest sabotatge al fet que “tenen alguna cosa a amagar”. El Ministeri de Defensa britànic ho ha considerat una “història inventada” per dissimular la “gestió desastrosa de la invasió il·legal d’Ucraïna”.

Exercicis armamentístics

D’altra banda, aquesta setmana les forces de dissuasió nuclear de Rússia han exhibit múscul sota la mirada del president rus, Vladimir Putin, que ha supervisat uns exercicis d’aquestes tropes. De fet, han assajat un atac “massiu” que segons ha dit el govern rus seria la resposta a una hipotètica agressió externa. Els exercicis han implicat moviments per terra, mar i aire i han servit per a verificar el nivell de preparació d’unes forces que Putin podria mobilitzar en cas que algun país intervingui en la guerra a Ucraïna. Segons un comunicat del Kremlin tots els míssils han impactat on estava previst i amb èxit.

El ministre de Defensa rus, Serguei Shoigu, ha informat a Putin d’aquestes maniobres per fer un atac massiu i respondre a “un atac nuclear enemic” si es produeix. Moscou continua defensant que no farà el primer pas per obrir una guerra nuclear, però molts governs d’occident dubten que això sigui cert. Creuen que Putin podria esgrimir que Ucraïna està preparant una bomba bruta per atacar el país amb armes nuclears.