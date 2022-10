Rússia bombardeja Ucraïna amb drons kamikazes

Ucraïna ha patit nous bombardejos aquest dilluns a primera hora. Almenys tres explosions s’han pogut sentir a Kíiv, just una setmana després que Rússia bombardegés la capital ucraïnesa com a resposta a l’explosió del pont de Kertx, a Crimea. Segons el cap de l’estat major del president ucraïnès, Andriy Yermak, l’atac s’ha fet amb drons kamikaze. L’alcalde de la capital ucraïnesa, Vitali Klitschko, ha informat a través de Telegram que les diferents explosions han tingut lloc al districte de Shevchenkivskiy i ha demanat a la ciutadania que es quedés al refugi mentre duri l’alerta. Es desconeix si els bombardejos, que han tingut lloc en menys de mitja hora, han provocat víctimes i Klitschko afirmat que “els equips de rescat són a la zona”.

Les sirenes antiaèries han sonat a la ciutat de Kíiv poc abans de la primera explosió, a les 6:35 hores (una hora menys a Espanya). Els següents atacs han sigut pràcticament consecutius i han tingut lloc a les 6:45 i a les 6:58 hores.

Yermak, també mitjançant un missatge a Telegram, ha alertat que necessiten “més sistemes de defensa aèria i tan aviat com sigui possible”. Ha assegurat que Ucraïna no té temps “per a accions lents” i reclama “més armes per defensar el cel i destruir l’enemic”.

El president de Rússia, Vladímir Putin / EP

Rússia intensifica els atacs

Després de la destrucció del pont de Kertx, que uneix Rússia amb Crimea, annexionada el 2014, els atacs contra Ucraïna s’han intensificat. La resposta russa va ser un “atac massiu” contra diversos punts d’Ucraïna que va començar fa just una setmana. Dilluns passat, el president rus, Vladímir Putin, va acusar Ucraïna de “terrorisme” per la destrucció del pont de Kertx i amenaçava amb una “forta resposta” si el país presidit per Volodímir Zelenski continuava amb els seus “atacs terroristes”. Ucraïna va anunciar que els bombardejos russos contra edificis residencials i infraestructures a Kíiv van provocar la mort de sis persones.

Així i tot, divendres passat, Putin afirmava que “no hi ha necessitat de més atacs massius” contra Ucraïna. Una afirmació que no s’ha complert.