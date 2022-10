Putin confirma un “atac massiu” contra Ucraïna

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha confirmat aquest dilluns “un atac massiu amb armes d’alta precisió i llarg abast” contra diversos punts d’Ucraïna. El president rus ha acusat Ucraïna de “terrorisme” per la destrucció del pont de Kerch, dissabte passat, que uneix Rússia i Crimea, i que hauria causat diversos morts i ferits. Putin ha amenaçat amb una “forta resposta” si Ucraïna “continua amb els seus atacs terroristes”. Hores després que les tropes russes hagin realitzat un atac simultani a diverses ciutats ucraïneses, entre les quals Kíiv i que ha acabat amb víctimes mortals, Putin ha avisat que respondran “d’una manera molt forta” si els “atacs contra Rússia es mantenen”.

Durant una reunió amb membres del Consell de Seguretat de Rússia, el president ha subratllat que “les respostes seran de la mateixa escala que les amenaces contra la Federació Russa” i afegeix que “ningú hauria de dubtar d’això”, segons ha recollit l’agència russa de notícies TASS. Per justificar els atacs, Putin ha comparat “el règim de Kíiv i les seves accions” amb “grups terroristes internacionals” i ha remarcat que és “impossible deixar sense resposta aquests crims”.

Un milicià ucraïnès controla una carretera, el 2 de març de 2022, a Kíiv | Europa Press

Atacs aeris simultanis amb víctimes mortals

Aquest dilluns al matí, diverses ciutats ucraïneses han patit un atac per aire simultani. Un dels objectius ha estat la capital, Kíiv, on han caigut diversos míssils i s’han sentit diverses explosions. En aquests bombardejos per part de l’exèrcit rus han mort, almenys, 8 persones i hi ha hagut uns 24 ferits.

Objectius aconseguits

Vladímir Putin ha assegurat que l’atac massiu s’ha dut a terme per “suggeriment del Ministeri de Defensa”. El portaveu del Ministeri de Defensa rus, Igor Konashenkov, ha confirmat que han aconseguit atacar tots els objectius marcats i ha assegurat que l’exèrcit rus ha aconseguit evitar intents d’ofensiva per part de les tropes ucraïneses en diverses zones de l’est del país.