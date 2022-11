La Generalitat recupera la gestió de l’Eix Transversal

La Generalitat ha recuperat la gestió de l’Eix Transversal després d’haver pagat 479 milions d’euros a Cedinsa i posa, així, punt final a la concessió. Aquest dimecres, el Departament d’Economia ha informat que l’operació s’ha finançat amb romanents de tresoreria, corresponents a l’any 2021, i s’ha descartat recórrer a un crèdit bancari o al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). La conselleria ja havia anunciat el passat mes de maig que tenia la intenció d’activar l’operació aprofitant la “finestra d’oportunitat” que preveu el contracte amb Cedinsa per aquest 2022. El Govern calcula que resoldre el contracte de manera anticipada suposarà un estalvi net de més de 781 milions d’euros per a les arques catalanes en els pròxims 18 anys, fins al 2040, és a dir, uns 46 milions anuals. De fet, la consellera d’Economia, Natàlia Mas, ha emfatitzat que es tracta de l’operació d’estalvi “amb més impacte” dels últims 10 anys.

15 milions l’any per mantenir la infraestructura

La Generalitat assumirà la gestió de la C-25, que uneix Cervera amb Caldes de Malavella, a partir de l’1 de gener de 2023. El conseller de Territori, Juli Fernández, ha detallat que el manteniment de la infraestructura tindrà un cost per a l’executiu català d’uns 15,5 milions d’euros anuals.

La consellera d’Economia, Natàlia Mas; i el conseller de Territori, Juli Fernández | ACN

Recuperar la gestió després de 15 anys de concessió

La concessió de l’Eix Transversal, que inclou el tram entre Cervera i Caldes de Malavella, es va adjudicar el 2007, i es va modificar el 2010. Les obres de desdoblament de la C-25 es van costejar a través de l’anomenat peatge a l’ombra.

El cost dels treballs, valorats en més de 750 milions d’euros, els va pagar Cedinsa, que també va assumir el manteniment de la via fins al 2040. A canvi, la Generalitat ha abonat cada any una quota en funció del nombre de vehicles que han passat per l’Eix Transversal.

Una clàusula del contracte amb la concessionària preveia el dret de la Generalitat de recuperar la gestió de l’autovia en tres dates concretes: el 2017, el 2022 i el 2027. De fet, ara fa cinc anys, quan Pere Aragonès era secretari general del departament d’Economia i Oriol Junqueras n’era el titular, ja es van iniciar els tràmits per liquidar el peatge a l’ombra, però l’operació va quedar aturada per l’aplicació del 155. Aquest 2022, amb la possibilitat de trencar el contracte un altre cop sobre la taula, el Govern no ha deixat passar l’oportunitat.