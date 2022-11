Aragonès reivindica el diàleg i Junts li demana una llista de resultats

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat la la taula del diàleg davant les pressions de Junts per Catalunya, que ha qüestionat els seus resultats en la sessió de control al Govern d’aquest dimecres. En aquest sentit, el president del grup parlamentari, Albert Batet, ha recordat les paraules del president dels republicans, Oriol Junqueras d’aquest cap des setmana i ha demanat transparència perquè faci públics els resultat de la mesa de negociació.

El portaveu de Junts al Parlament, Albert Batet / Mireia Comas

Aragonès reivindica tres avenços

En aquest sentit, el president ha recordat que el seu Govern ha aconseguit el “reconeixement del conflicte polític”, un “acord sobre la metodologia que afavoreix les condicions de negociació i construeix una confiança al voltant de la llengua catalana” i ha recordat que han avançat en l’àmbit de la desjudicilaització.

Batet exigeix concrecions

De fet, el president ha demanat a Batet paciència fins al 31 de desembre, data límit del Govern per veure com s’ha avançat en la desjudicializació del conflicte entre Catalunya i l’Estat. De fet, en aquest marc s’està negociant la reforma del Codi Penal en quant a la sedició. “Vostès s’han convertit en experts en avançar els exàmens”, ha dit el president recordant la consulta de Junts per sortir del Govern. “La llista la tindrà abans del 31 de desembre, aleshores vostès podran jutjar els resultats”, ha afirmat.

En aquest sentit, Albert Batet ha assegurat que “la taula de diàleg no dona resultats”, mentre que ha recordat que el reconeixement del conflicte ja va quedar per escrit en la reunió de Pedralbes amb Torra. “No es parla ni de l’amnistia ni l’autodeterminació. Aquesta taula no porta enlloc i és per garantir l’estabilitat al govern espanyol”, ha opinat.