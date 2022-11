Junts demana al Govern no dilatar el Hard Rock: “Deixem de marejar la perdiu”

El diputat de Junts per Catalunya Joaquim Calatayud ha demanat no dilatar el Hard Rock i tirar endavant el pla director urbanístic per posar en marxa aquest projecte a un terreny situat a Vila-Seca i Salou. “Deixem de marejar la perdiu”, ha assegurat el diputat de Junts al conseller de Territori, Juli Fernández.

ERC, Junts i el PSC votant en sentits diferents en el ple del 19 d’octubre, el primer després de la ruptura del Govern / Parlament de Catalunya (Francesc Xavier Subias Salvó)

Junts té pressa per executar-lo

Calatayud demana no posar en risc un projecte que pot generar més de 2.000 llocs de treball. “No es pot ofegar una inversió que generarà dinamisme, economia i llocs de treball. És una oportunitat única”, ha opinat Calatayud en seu parlamentària. De fet, ha posat en valor l’aportació del turisme a les comarques de Tarragona, tot i alertar de les problemàtiques que pot comportar.

Responent al diputat de Junts, el conseller de Territori, Juli Fernández, ha assegurat que l’executiu està treballant en la modificació del pla director urbanístic Junts per Catalunya. De fet, assegura que el nou executiu està “treballant” de manera “seriosa i exigent per tal de no generar incerteses”. En aquest sentit, ha afirmat que, abans d’elaborar el pla director urbanístic final, donarà respondre a totes les demandes dels departaments de la Generalitat.

Incompliments de requisits mediambientals

De fet, Juli Fernández va assegurar aquest dimarts que el nou executiu està en un procés tècnic per trobar “solucions i respostes de manera solvent, seriosa i exigent” a les “mancances” de la reforma del Pla Director Urbanístic (PDU) del Consorci Recreatiu i Turístic (CRT) conegut com a Hard Rock. En el marc d’una interpel·lació de la CUP al ple del Parlament, el conseller va afegir que hi ha 17 informes sectorials favorables i que el projecte no s’aprovarà definitivament fins que no es tinguin el conjunt d’avals sectorials. Tot plegat en el context en el qual un informe del Departament d’Acció Climàtica assenyalava incompliments dels requisits mediambientals del projecte que es planifica a Vila-seca i Salou.