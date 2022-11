Un ciberatac a Holaluz afecta dades “sensibles” de clients

La companyia d’energia Holaluz ha avisat aquest dimarts que ha patit un “accés no autoritzat” als seus sistemes de dades que ha afectat un nombre “limitat” de clients i “ha compromès algunes dades de caràcter sensible”. Així ho ha reconegut la companyia a través d’un comunicat al BME Growth. Segons el text, el ciberatac s’ha resolt de forma “immediata” i amb “diligència” d’acord amb els “procediments legals vigents”, és a dir, seguint el protocol establert per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La companyia energètica ja ha obert canals de comunicació específics perquè els clients puguin fer consultes derivades d’aquest atac.

Catalunya ha rebut un dels ciberatacs més potents / EP

Un ciberatac va afectar recentment el Punt Neutre Judicial

Aquest mateix dimarts s’ha sabut que les administracions públiques espanyoles van patir recentment un ciberatac que va afectar concretament l’anomenat Punt Neutre Judicial, la xarxa de telecomunicacions que connecta els òrgans judicials amb altres institucions de l’Estat. Ho ha anunciat el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que és qui gestiona la xarxa, un cop ja s’ha resolt i avaluat el ciberatac, que es va produir la segona quinzena d’octubre. Segons el comunicat, es van adoptar mesures instantànies per contenir i neutralitzar l’atac i evitar que es perdessin dades. Segons les investigacions, els atacants van utilitzar el Punt Neutre per accedir a altres institucions, malgrat que segons el CGPJ les dades relatives a procediments judicials no s’han vist compromeses.

Quan es va detectar el ciberatac, el CGPJ va posar-se en contacte amb el Centre d’Operacions de Ciberseguretat de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics i amb el Centre Criptològic Nacional per adoptar conjuntament les mesures corresponents. L’atac es va poder contenir i s’ha fet públic aquest dimarts. Casualment ha coincidit amb el ciberatac a Holaluz, que ja s’hauria resolt.