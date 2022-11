Serret reclama “transparència” a la Moncloa després de la clatellada d’Europa

La consellera d’Acció Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, ha reclamat més “transparència” a la Moncloa després de la clatellada del Parlament Europeu al govern espanyol pel cas Pegasus. En una entrevista a SER Catalunya, Serret ha assegurat que l’informe preliminar de l’Eurocambra demostra que el cas Pegasus “no està tancat” i que les conclusions provisionals donen “més força i més arguments” al govern català i a l’independentisme per reclamar “més transparència” al govern de Pedro Sánchez. Malgrat tot, Serret ha reiterat que el govern d’ERC manté la seva aposta per la taula de diàleg, que considera “útil i necessària” per resoldre el conflicte català.

L’informe preliminar del Parlament Europeu, que ara s’obre a un període d’esmenes i aportacions de la cambra, acusa el govern espanyol d’estar darrere del cas Pegasus i apunta, com ja va denunciar The Citizen Lab, que Espanya hauria utilitzat el software espia de l’empresa israeliana NSO per investigar 65 independentistes.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez | EP

“El govern espanyol ha d’esclarir els fets i assumir responsabilitats”, ha assegurat Serret, que, no obstant això, ha reconegut que caldrà esperar a les conclusions finals del Parlament Europeu, que es votaran l’any vinent, per veure l’impacte real del cas Pegasus. La consellera d’Acció Exterior ha recordat que l’informe preliminar de Brussel·les constata que el Catalangate inclou “més casos” d’espionatge que els han reconegut la Moncloa i el CNI i ha insistit a demanar més passos a Madrid per demostrar la seva aposta per la negociació política.

L’immobilisme de la Moncloa pel cas Pegasus

Serret considera que el cessament de la directora del CNI i els canvis legislatius proposats pel PSOE fa uns mesos van en la bona direcció, però “no són suficients” per resoldre el cas. La Moncloa, que ha menystingut l’informe preliminar del Parlament Europeu i manté que ha actuat correctament durant tot el cas Pegasus, continua tancat en banda i descarta els cessaments dels ministres de l’Interior i de Defensa, a qui l’independentisme assenyala directament com a responsables de l’espionatge.

Tot i els escassos avenços de la negociació política amb el govern espanyol, Serret ha repetit que la Generalitat considera que la taula de diàleg és “útil i necessària” per resoldre el conflicte català per la “via política” i no té previst abandonar les converses amb Madrid. Respecte a les crítiques de Junts i la CUP, que aposten per aprofitar l’informe contundent del Parlament Europeu per revifar la confrontació amb l’estat espanyol, Serret ha descartat cap canvi a curt termini respecte a les relacions amb Madrid. “Ens prenem la negociació del conflicte amb rigor i el govern català no pot abandonar la bandera del diàleg”, ha afirmat la consellera republicana.