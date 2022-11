Junts demana dimissions després de l’informe de l’Eurocambra sobre Pegasus

La portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Mònica Sales, apunta que la dimensió del Catalangate cada dia és “més preocupant” i demana una comissió al Congrés dels Diputats que va vetar el PSOE i el PP. En aquest sentit, assenyala que la “situació és greu” i l’hi sorprèn que encara no hi hagi hagut cap dimissió ni responsabilitats polítiques. Tot plegat en el context en el qual el Parlament Europeu ha conclòs un informe preliminar sobre el cas Pegasus a l’Estat espanyol.

L’informe evidencia una persecució de l’Estat espanyol a l’independentisme arrel del Primer d’Octubre i de l’inici del Procés independentista de Catalunya. A més, xifra en 65 els afectats i una despesa de 6 milions per contractar el programari del grup israelià NSO.

El president a l’exili, Carles Puigdemont, i l’eurodiputat Toni Comín / Junts

Constaten la persecució a l’exili

La portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya ha denunciat la “persecució” de l’Estat espanyol contra l’exili, fent referència a la demanda de la Junta Electoral Central als eurodiputats independentistes, ja que interpreta que encara no tenen l’acta, en no haver jurat la constitució.

Pel que fa al ple que comença aquesta tarda, Junts presentarà dues interpel·lacions sobre el català, juntament amb la crisi energètica i una moció sobre la confiança del Parlament al Govern en minoria del president Aragonès. Sobre aquesta moció, Sales assegura que s’està negociant amb els altres grups parlamentaris i ha anunciat que rebutjarà les mocions que ha proposat Esquerra Republicana.

Demanen esclarir la confiança del Parlament al Govern

En referència als pressupostos, Sales demana concrecions, igual que el PSC, i exigeix amb quines majories compten per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat. En aquest sentit, explica que el seu grup parlamentari està treballant amb una sèrie de propostes pels comptes d’Aragonès.

Alhora, ha posat el crit al cel sobre el “tripartit que ja està en marxa”, després del a reunió del Govern amb el PSC. “Tot fa pensar que serà un intercanvi de cromos”, considera Mònica Sales. De fet, s’ha mostrat convençuda que els republicans pactaran amb els socialistes per tirar endavant els comptes de la Generalitat.