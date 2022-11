Aragonès, sobre Pegasus: “En una democràcia no s’espia l’adversari polític”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reaccionat a l’informe preliminar de la comissió de l’Eurocambra que investigava l’ús de Pegasus i que ha assenyalat el govern espanyol com a responsable de l’espionatge a l’independentisme. En un missatge a Twitter, Aragonès ha celebrat que el comitè hagi constatat que 65 independentistes “vam ser espiats per l’Estat espanyol”. En la piulada, que ha compartit pocs minuts després que la ponent Sophie in ‘t Veld presentés el document a Brussel·les, ha remarcat que “en una democràcia no s’espia l’adversari polític”.

“Arribar al fons de la qüestió”

Les conclusions de l’informe preliminar que ha elaborat la comissió Pegasus i que ara s’ha d’enfrontar a les esmenes al Parlament Europeu és un pas endavant per l’independentisme i la lluita contra el cas ‘Catalangate’. Així i tot, el president del Govern té una cosa clara, i és que cal seguir treballant. “Cal arribar al fons de la qüestió per justícia i dignitat política”, ha reblat.

La ponent del comitè sobre Pegasus de l’Eurocambra, Sophie in ‘t Veld, durant la presentació de l’informe preliminar | ACN (Nazaret Romero)

Aragonès ha donat a conèixer la seva primera reacció a través de Twitter. En el text, amb el qual ha recollit la notícia sobre l’informe de l’Eurocambra, ha insistit que “el motiu” pel qual líders independentistes van ser espiats amb programaris com Pegasus és perquè van “treballar per la llibertat” de Catalunya.

La reacció del Govern

La consellera d’Acció Exterior del Govern de la Generalitat, Meritxell Serret, ha titllat d’escandalós l’informe preliminar del Parlament Europeu i ha assegurat que l’han rebut amb “satisfacció”.

L’informe lamenta la poca col·laboració del govern espanyol

Poc abans del migdia, Sophie in ‘t Veld presentava l’informe preliminar que ha elaborat el comitè de l’Eurocambra i que, de moment, encara és un esborrany. En aquest document, de 159 pàgines, lamenten la “poca informació aportada fins ara” per l’executiu espanyol sobre l’espionatge. A més, la comissió indica que el govern espanyol va ser “probablement” el primer comprador a la Unió Europea del grup NSO, propietari de Pegasus.