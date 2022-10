El Hard Rock, aturat perquè incompleix els criteris ambientals

El projecte de Hard Rock topa amb nous obstacles després de l’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic (PDU) del Consorci Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou al febrer, que modificava el PDU tombat pel TSJC. Acció Climàtica ha emès un informe preceptiu desfavorable que impedeix que continuï la tramitació, tal com ha avançat el diari ‘Ara’ i ha confirmat el Departament a l’ACN. El document indica que no es compleixen els criteris de sostenibilitat ambientals requerits. En concret, subratlla la “manca de concreció en les compensacions ambientals i de garantia de connectivitat ecològica”, que segons el Departament, són aspectes “importants i imprescindibles” per garantir que el projecte tingui els “mínims” requisits ambientals.

Imatge interior del Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood (ACN)

Els alcaldes, favorables a tirar endavant el projecte

Davant de l’informe de la conselleria d’Acció Climàtica, els alcaldes de Vila-Seca i Salou, Pere Segura i Pere Granados, n’han tret ferro i asseguren que no invalida el projecte. De fet, espera que titi endavant, tot i que reconeixen que les diferències entre departaments poden endarrerir la iniciativa.

L’alcalde de Salou ha exposat que ara caldrà adaptar el document urbanístic als requisits del departament, pas previ a l’aprovació definitiva del PDU. Un tràmit que Granados ha confiat que es dugui a terme abans d’acabar l’any. Amb tot, ha lamentat que “amb més coordinació entre Territori i Acció Climàtica” la dilació en la tramitació “es podria haver evitat” però ha comentat que no creu que la sortida de Junts del Govern hagi condicionat el procediment.

En aquesta línia també s’ha dirigit l’alcalde de Vila-Seca, Pere Segura, qui assegura que aquest és un dels diversos informes que s’elaboren des de la Generalitat i que fent les modificacions escaients el projecte pot tirar endavant. De tota manera, el batlle ha reconegut que les diferències entre departaments poden endarrerir la iniciativa, però ha afirmat que segueix endavant. Segura ha lamentat que després de deu anys encara no s’hagi pogut concloure tota la tramitació administrativa d’un projecte que considera “molt important” per al futur del Camp de Tarragona.

Activistes contra el Hard Rock

D’altra banda, la Plataforma Aturem Hard Rock exigeix retirar el macroprojecte i titlla de “demolidor” l’informe d’Acció Climàtica. “És un projecte que el territori no vol ni necessita” ha afirmat el portaveu de la Plataforma Aturem Hard Rock, Eloi Redón, aquest dilluns. L’activista ha explicat que la Comissió d’Urbanisme del Camp de Tarragona havia d’aprovar aquest dimecres, de forma definitiva, el PDU per donar llum verda al macroprojecte, però ha assegurat que s’ha retirat de l’ordre del dia després que es fes públic l’informe desfavorable preceptiu del Departament d’Acció Climàtica. Una aprovació que, apunta, s’hauria ajornat fins al desembre.