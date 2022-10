Premià trenca el contracte amb Desokupa, però li demanarà assessorament

L’Ajuntament de Premià de Dalt ha trencat el polèmic contracte amb Desokupa després d’una setmana on ha rebut moltes crítiques. Des que es va donar a conèixer l’acord amb l’empresa del polèmic Daniel Esteve, que segons el document percebria 3.000 euros anuals per assessorar la policia local en ocupacions “mafioses”, hi ha hagut un gran rebombori. Això ha portat a rectificar i aquest dilluns Desokupa ha “renunciat” al contracte amb l’Ajuntament. Ara bé, l’empresa ha ofert assessorament de manera gratuïta en cas que l’Ajuntament ho cregui adequat. En aquest sentit fonts municipals expliquen a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que serà la Policia Local qui decideixi si li cal ajuda de l’empresa quan hi hagi ocupacions. “L’assessorament es demanarà a Desokupa”, admeten aquestes fonts municipals.

L’alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó, ha confirmat el trencament del contracte amb Desokupa, però segons les fonts municipals l’Ajuntament està a l’espera que l’empresa entri per registre la instància demanant la rescissió. Triadó ha lamentat a 8TV el “soroll mediàtic” al voltant d’aquest contracte amb Desokupa i ha assenyalat que si el govern municipal havia arribat fins a aquest punt de contractar l’empresa era pels “molts anys de patiment dels veïns” i la “impotència” de la policia.

ERC i la Crida demanen la dimissió de l’alcalde

L’oposició de Premià, concretament ERC i la Crida, han demanat durant els últims dies la dimissió de l’alcalde per haver contractat aquesta polèmica empresa. En un comunicat conjunt els partits van exigir el que finalment ha succeït, la recessió del contracte de forma immediata, i també que es trenqui “qualsevol vincle” amb l’empresa. Aquest últim punt sembla que no es complirà del tot perquè Desokupa podrà assessorar la policia del municipi. “No podem permetre que el nostre municipi serveixi de precedent per a blanquejar i obrir l’àmbit institucional a l’extrema dreta“, diu el comunicat conjunt d’aquestes formacions, que creuen que contractar Desokupa “posa en qüestió l’esperit democràtic de l’equip de govern” de l’Ajuntament de Premià. “Constata el seu fracàs pel que fa a la gestió de la seguretat, i crea un greu precedent, ja que valida la contractació de cossos parapolicials per a funcions d’ordre públic”, conclou el comunicat.