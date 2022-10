Arrenca la 3 edició de la Copa dels Campionats Internacionals per potenciar les promeses del futbol

L’ambaixador del Regne de l’Aràbia Saudita a Espanya, Azzam Abdulkarim Al-Qain, va inaugurar la tercera edició de la Copa de Campionats Internacionals, organitzada pel Programa de Beques Saudita per al Desenvolupament de Talents del Futbol. Aquest torneig, que es va inaugurar a Salou (Tarragona) i compta amb la participació dels clubs més importants d’Europa, el componen 18 equips europeus i dos equips del programa de beques.

Reial Madrid, Reial Societat, València i Vila-real són alguns dels clubs que participen en el torneig al costat d’altres equips internacionals com el Lisboa, Slavia Praga, Dinamo Zagreb o el Olympique Marsella, entre altres.

Hisham Tashkandi, director del Programa de Beques per al Desenvolupament del Talent Futbolístic Saudita, va destacar que “el programa té com a objectiu elevar el nivell competitiu dels jugadors saudites i posar-los en contacte amb rivals de diverses lligues europees per a augmentar les seves capacitats en els aspectes tècnics, de condició física, d’habilitat i de joc en equip. Apostem, d’aquesta manera, per una generació d’esportistes capaços i preparats per a competir en els equips nacionals saudites en el futur”.

El Programa de Beques per al Desenvolupament del Talent Futbolístic Saudita és una inversió de l’Autoritat General de l’Esport de l’Aràbia Saudita (GSA) en el futur del futbol del Regne i té com a objectiu formar als jugadors de futbol més joves i talentosos del país.

El programa s’inicia en un centre d’elit situat a Salou, on els jugadors reben entrenaments de màxim nivell per part d’entrenadors europeus, a més de poder disputar partits i tornejos contra alguns dels millors clubs i acadèmies nacionals i europees.