Junqueras demana al PSC passes per “reconciliar-se” amb els catalans

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha assegurat en una entrevista a TV3 que el primer que ha de fer el PSC si vol abordar els pressupostos és fer passes per “reconciliar-se” amb la societat catalana. “Quan el PSC faci passes en aquestes direccions, segur que hi ha moltes coses en què ens podem posar d’acord. Però és molt important que primer el PSC tingui voluntat per posar-se d’acord amb la societat catalana”, ha argumentat el president d’ERC quan li han preguntat per si està disposat a aprovar els pressupostos del 2023 amb el partit liderat per Salvador Illa.

Junqueras ha insistit molt en la idea que el primer pas és aquesta reconciliació del PSC amb el 80% de la societat catalana que dona suport a un referèndum i estan en contra de la repressió. Aquest 80%, ha dit Junqueras, està a favor d’una negociació “sincera i franca” amb l’Estat per tal que el futur de Catalunya es decideixi votant. També ha dit que aquest percentatge de la societat catalana vol que els trens funcionin i que arribin els fons europeus, dues qüestions que segons el president d’ERC per ara no estan passant.

“És trist que hi hagi independentistes perduts en baralles internes”

Junqueras ha fet una defensa aferrissada de la taula de diàleg i ha dit que ha donat “fruits” en l’àmbit antirepressiu i ha negat que s’hagi convertit en “un exercici d’anar-se posant medalles cada dia” o una “subhasta pública”. En aquest sentit el president d’ERC ha lamentat que Junts no sigui en aquesta taula perquè “com més treballi junt el conjunt de l’independentisme i de demòcrates, més forts serem”. “Per això és tan trist, preocupant i inquietant que hi hagi independentistes perduts en batalles internes. Desitgem que puguin resoldre els conflictes interns i els casos de corrupció que arrosseguen”, ha retret.

Quart mandat d’Oriol Junqueras com a president i Marta Rovira de secretària general d’ERC | ACN

Retrets i pressio a Junts

En l’entrevista també hi ha participat la secretària general d’ERC, Marta Rovira, i plegats han demanat a Junts que aprovi els pressupostos per al 2023 que “ells mateixos han elaborat”. Ambdós han assenyalat que a ERC no hi ha “convulsió” mentre que a Junts sí. De fet, Junqueras ha dit que on hi ha convulsions és on hi ha “qui es baralla per si ha de sortir del Govern, els que tenen casos de corrupció i el 3%” i els qui no saben gestionar Rodalies.

Rovira diu que ningú del PSOE l’ha visitat com a Puigdemont

En paral·lel, Rovira ha dit que no ha rebut mai una visita del PSOE com les que ha explicat el president a l’exili, Carles Puigdemont. “Si haguessin vingut m’hi hagués assegut per explicar la repressió constant que vivim. Crec que no s’hi han atrevit. Tenen moltes prevencions de reunir-se amb determinats polítics que ells diuen que hem estat involucrats amb l’1 d’octubre”, ha explicat la secretària general. A més, ha dit que desconeixia la visita que Puigdemont assegura haver tingut per part del PSOE i que a ella no l’han sondejat sobre la possibilitat de tornar a l’estat espanyol.