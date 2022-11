L’Audiència Nacional obre judici oral a CDC, PDeCAT i els seus gerents pel 3%

Ni una setmana després que el fiscal anticorrupció, José Grinda, presentés l’escrit de qualificació el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz ja ha acordat l’obertura de judici oral. Així el magistrat titular del Jutjat Central d’Instrucció número 5 a deixat a un pas de judici el PDeCAT, CDC i els seus exgerents o extresorers, com Germà Gordó, Daniel Osacar, Andreu Viloca i Francesc Sànchez, per l’anomenat cas del 3%. És a dir, una investigació sobre la suposada “estructura posada en marxa per finançar aquests partits de forma il·legal a través de licitacions d’obra pública”.

En la seva resolució,de 23 pàgines i a la que ha tingut accés El Món, el magistrat també obre el judici contra vint i set persones mes, que inclouen polítics, càrrecs institucionals, funcionaris i setze persones jurídiques com empreses o entitats mercantils. La interlocutòria també inclou l’arxiu provisional parcial per un dels investigats, Juan Antonio Carpintero.

El juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional EUROPA PRESS (Foto de ARCHIVO) 27/1/2015

Tres mesos per a les defenses

En la resolució, el magistrat dóna un termini de tres mesos als acusats per tal que presentin els seus escrits de defensa. A més, també argüeix que l’Audiència Nacional és competent per tal de jutjar els fets instruïts. De fet, el jutge fa un redactat basat tant en l’escrit del fiscal Grinda, així com els escrits d’acusació que integren els Ajuntaments de Barcelona i els de Sant Cugat del Vallès. Les acusacions entenen que els fets investigats conclouen que existeix un delicte d’organització criminal, frau a les administracions públiques, corrupció entre particulars, suborn, tràfic d’influències, prevaricació i blanqueig de capitals.

El jutge un cop tingui els escrits de defensa passarà a la sala que determinarà data de judici. La fiscalia demana penes de fins a 21 anys de presó. Per altra banda, reclama a CDC i el seu partit hereu, PDeCAT fins a tres milions de multa per blanqueig de capitals. Val a dir, que una desena d’implicats han arribat a acords de conformitat amb importants rebaixes de petició de pena.