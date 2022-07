Acusen un exregidor de CDC d’assetjament a militants de les JNC

Un membre i un exmembre de la Joventut Nacionalista de Catalunya han llançat missatges a Twitter acusant un exregidor de CDC de l’àrea de Tarragona, ara membre de Junts, d’haver-los assetjat amb missatges sexuals i vídeos pornogràfics.

Un dels denunciants és en Nil Garcia, que, segons explica en un fil al seu compte de Twitter, quan tenia 16 o 17 anys va conèixer aquest regidor, que aleshores militava a Convergència i del qual el denunciant no diu el nom, sinó que l’anomena “senyor Q”. Explica que en un començament li va semblar “simpàtic” i l’animava a anar a actes del partit. El descriu com una persona que tenia un càrrec orgànic a Convergència, que va ser “regidor d’una ciutat important” i que li preguntava per com li anava la integració dins del partit.

De sobte, segons detalla l’afectat, l’exregidor va crear un grup de Whatsapp amb un altre noi, a qui en Nil l’anomena Dani. El presumpte assetjador els va dir que era un grup per intercanviar idees sobre el partit, però a mesura que van avançar les setmanes, va començar a convertir-se una xerrada de caire més personal.

Quan tenia 16-17 anys vaig patir un cas d'assetjament sexual en el partit on militava (JNC-CDC) i que va perdurar alguns mesos. Una història que gairabé ningú coneix. I per què ho escric ara? Fa poc la persona involucrada em va tornar escriure per FB i em va fer reviure-ho tot ⬇️ — Nil Garcia (@NilGarciaE) July 3, 2022

Al principi, segons Nil Garcia, l’exregidor explicava els seus problemes personals pel grup, mentre que, al cap d’un temps, en Dani també els exposava, explicant les seves inseguretats, ja que feia poc s’havia declarat públicament que era homosexual.

Un dia els proposa de quedar els dos membres del grup, ja que els dos són homosexuals. L’objectiu del denunciat era que els dos nois intimessin amb ell i acabessin junts sexualment, segons l’afectat. De fet, narra que tant ell com en Dani van quedar-hi per passejar per Sabadell. Com que no van intimar, l’exregidor es va enfadar i els va insistir a que parlessin entre ells.

L’exregidor els explicava experiències sexuals amb homes

L’home, d’uns 50 anys, els explicava les seves vivències sexuals amb homes. Un dia, Nil Garcia li va confessar a en Dani que no mai s’havia “liat” amb ningú. Aleshores, l’exregidor els va passar un vídeo pornogràfic perquè “aprenguessin”, segons detalla l’afectat.

Un altre exemple que posa és quan van operar l’home de 50 anys i els va explicar que portava “dies sense masturbar-se”. Els va demanar que li enviessin àudios i vídeos (no sexuals) donant-li ànims i ell “va respondre als missatges amb una foto del seu paquet”.

Fins hi tot va planificar com podríem fer-ho nosaltres. No li vaig donar importància. De nou, com podia pensar malament d'algú així? Uns mesos més tard, ja tocant estiu, el senyor Q l'operen i ens explica que portava dies sense masturbar-se i que no aguantava — Nil Garcia (@NilGarciaE) July 3, 2022

Aleshores, durant l’estiu del 2013, en Nil va conèixer un altre noi i li va explicar al suposat assetjador i, segons el denunciant, aquest es va enfadar i tornava a insistir perquè tant en Dani com en Nil quedessin amb ell. Durant aquesta bronca, l’home va enviar un vídeo pel grup, en el qual “hi apareixia en Dani totalment nu”.

L’home de 50 anys li va enviar un vídeo on sortia en Dani nuu

Aleshores, en Nil va “sortir immediatament del grup” i es va “posar a plorar”. Va deixar d’anar a actes del partit i va presentar una denúncia interna, la qual va “quedar en res”. En Nil ha volgut explicar aquesta mala experiència després que l’exregidor hi hagi contactat de nou recentment i li hagi enviat un missatge per Facebook.

Després de reflexionar-ho i parlar-ho amb diversos militants actuals de la JNC i de JxCat, vull fer públic que el Senyor Q porta anys repetint el mateix patró amb alguns dels militants més joves de l'organització.



No pot quedar impune. No ho podem permetre.

[Obro enfilall] https://t.co/yoFoDXY60L — Àngel Segura Campmany🎗🌍💚 (@Angel_Segura22) July 3, 2022

Àngel Segura, actual membre del Consell Nacional de la JNC, cap local de la JNC de Sant Cugat i coordinador de Territori i Medi Ambient de Junts a la mateixa ciutat, també ha volgut denunciar aquestes actituds del que anomenen “senyor Q”. “Porta anys repetint el mateix patró amb alguns militants joves”, explica. Alhora, ha demanat que tots aquells militants de les joventuts de Junts que hagin patit aquestes pràctiques es posin en contacte amb ell. El dirigent de les JNC demana aclarir els fets i ha posat el cas en coneixement de Junts per Catalunya perquè puguin “actuar en conseqüència”.

El Món ha contactat amb els portaveus de Junts, formació a la qual pertany ara el denunciat segons el denunciant, per saber la posició del partit en aquest cas, però de moment no ha obtingut resposta.