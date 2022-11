La velocitat a tres trams de l’AP-7, limitada a 100 quilòmetres per hora

Limitar la velocitat en alguns trams i incorporar més controls de velocitats, són algunes de les mesures que s’aplicaran en alguns trams de l’autopista AP-7 per reduir els accidents i les retencions. En concret, el Servei Català de Trànsit (SCT) i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana han acordat actuar en quatre trams de la via que afecta un total de 83 quilòmetres. Un dels principals canvis es farà en els 29 quilòmetres d’autopista paral·lels a la B-30, al Vallès, on es crearan trams de velocitat variable de 100 o menys quilòmetres per hora. A més, també es reduirà la velocitat màxima permesa entre Calafat i l’Ampolla i, entre Altafulla i Constantí, s’instal·larà un radar de tram en sentit sud, però es mantindrà la velocitat a 120.

Reduir els accidents i les congestions

Finalment, el Ministeri de Transports ha atès la petició del Departament d’Interior i el Servei Català de Trànsit per aplicar noves mesures en aquesta autopista. Aquest acord té un doble objectiu: reduir la sinistralitat i les congestions a l’autopista AP-7. De fet, com han explicat el director del SCT, Ramon Lamiel, i el secretari general d’Infraestructures, Xavier Flores, des de la supressió dels peatges en aquesta via el trànsit ha incrementat un 40% i un 30% en el cas de vehicles pesants.

Els accidents i les congestions a l’AP-7 han augmentat des que es van suprimir els peatges | Trànsit

Això, ha contribuït de manera directa en un augment de la sinistralitat i la sinistralitat amb víctimes, el qual ha crescut un 11% a l’AP-7, generant importants danys humans i nombrosos episodis de retencions. En concret, han detallat que les cues provocades per incidents de trànsit s’ha disparat fins al 98%.

Canvis en quatre trams de l’AP-7

L’acord al qual han arribat els governs català i espanyol afectarà quatre trams concrets de l’autopista del Mediterrani, tres dels quals consistiran en una reducció de velocitat.

Així, el primer canvi es farà al tram d’uns 20 quilòmetres entre Mollet del Vallès i el Papiol, a l’autopista paral·lela a la B-30. La velocitat màxima passarà de 120 a 100 quilòmetres per hora i es preveu la instal·lació d’un sistema de velocitat variable que no passarà dels 100. En el tram entre Calafat i l’Ampolla també es limitarà la velocitat a 100.

Entre Altafulla i Constantí, la velocitat màxima permesa continuarà sent 120 quilòmetres per hora, però s’instal·larà un radar de tram en sentit sud. Els Mossos d’Esquadra realitzaran controls de velocitat mentre no es col·loqui el radar. Finalment, un dels quatre carrils de la ronda de Girona es convertirà en un vial reservat a les incorporacions i sortides. Per això, entre Fornells de la Selva i Vilademuls, el carril de la dreta serà especialitzat i tindrà una limitació de 80 quilòmetres per hora.

Quan entraran en vigor les noves mesures?

La voluntat és que aquests canvis entrin en vigor en un període de no més de dos mesos, tot i que no s’ha concretat un calendari. Tant el responsable del SCT com el secretari general d’Infraestructures, han assegurat que mantenen una comunicació permanent. De fet, han remarcat que tenen previsió d’anar-se reunint cada dos mesos per revisar els resultats de totes aquestes mesures i dissenyar-ne de noves en cas que sigui necessari. Així mateix, han manifestat la seva voluntat de seguir avançant en la gestió intel·ligent de les vies catalanes.