La T-Jove podria ampliar-se fins als 30 anys el 2023

El Parlament també ha aprovat aquest dijous diverses propostes de resolució dels grups, després del debat de joventut sobre emancipació juvenil. En una d’elles ha presentat una proposta de resolució conjunta per ampliar l’ús de la T-Jove fins els 30 anys. Fins ara, la targeta de transport només la podien utilitzar persones de menys de 25 anys. Així doncs, PSC-Units, ERC, Junts, CUP i comuns han demanat al Govern que acabi els tràmits per poder implementar la nova mesura a partir del 2023. Aquesta tarifa abona tres mesos de viatges il·limitats a tots els usuaris del transport públic tant de l’AMB com de Rodalies de Barcelona i altres municipis.

Usuaris a l’estació de tren de Martorell amb la senyalització del tall de la R4 de Rodalies, el 25 de juliol del 2020 (Horitzontal).

Al ple del Parlament d’aquest dijous s’ha demanat l’ampliació de la T-Jove, ja que els partits han considerat que és necessària l’ampliació, ja que en molt aspectes les necessitats dels joves de 25 anys també s’apliquen, en la immensa majoria, als de 30 anys. Gràcies a la T-Jove, els transports tant de l’àrea metropolitana com a les afores surten molt més rentables. De fet, la tarifa per moure’s per la capital catalana és de 80 euros el trimestre i aquesta xifra va augmentant a mesura que vas allunyant-te Barcelona. En aquest sentit, el preu màxim de la T-Jove supera els 200 euros quan s’arriba a localitats com Vic o Igualada, tot i així segueix sent més barata que la tarifa normal del tranport.

L’emancipació juvenil sobre la taula

Una altre de les propostes conjuntes dels grups de PSC-Units, ERC, Junts, CUP i comuns, ha instat el Govern a incrementar el Parc Públic d’Habitatge Social per assolir la fita del 30% d’habitatge públic de lloguer per al jovent. També s’ha reclamat al departament de Drets Socials que lideri un nou Pacte Nacional per a l’Habitatge i que, en el conjunt d’habitatges protegits de lloguer de nova construcció, s’assoleixi un mínim del 25% per al jovent de fins a 35 anys. Una altra PR aprovada, conjunta d’ERC i Junts, exigeix a l’Estat el traspàs de la competència i els fons de les beques i ajuts a l’estudi.