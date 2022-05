Sindicats i patronal, preocupats per les adjudicacions del transport metropolità

El pes decisiu de l’oferta econòmica en l’adjudicació de les licitacions és un aspecte que preocupa i, molt, el sector del transport per carretera a l’àrea de Barcelona. Els sindicats fa temps que alerten que centrar-se únicament en el cost pot acabar perjudicant les adjudicacions.

La preocupació és sobre la taula i les trobades se succeeixen. La Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (Fecav), acompanyada de sindicats, es va reunir fa pocs dies amb diversos grups parlamentaris per exposar-los la situació. També hi ha hagut trobades amb els grups polítics presents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), juntament amb els sindicats.

Aquest gener, en una carta adreçada a l’alcaldessa de Barcelona i presidenta de l’AMB, Ada Colau, el sector de Carreteres, Urbans i Logística de la UGT de Catalunya denunciava que les empreses de gestió privada de transport públic urbà han de pugnar “licitacions com a subhasta” de l’AMB. El sindicat avisava que les rebaixes en les ofertes econòmiques acaben repercutint en els treballadors que fan el servei, en el mateix servei i en els usuaris.

La UGT, CCOO i la Fecav van acordar aquest gener interposar recursos contra les clàusules de licitació del transport públic a Catalunya. Consideren que el sistema de puntuació dels aspectes econòmics de la licitació per a l’adjudicació del servei públic del transport col·lectiu urbà de viatgers entre l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i altres municipis “condiciona la viabilitat de la prestació del servei, desequilibrant la relació qualitat-preu ja que els paràmetres qualitatius resulten pràcticament inexistents”.

Patronal i sindicats van de la mà per exposar la gran preocupació per la tendència a l’enorme pes que té la variable preu als concursos de mobilitat. Un abaratiment temerari que només es tradueix en una precarització més gran dels conductors i al mateix temps en una pitjor qualitat del servei de transport públic amb autobús per als ciutadans. Més de 4.000 llocs de treball depenen d’aquestes licitacions.

“Per tot això, es considera que la licitació inclou un criteri d’oferta desproporcionada que s’allunya del concepte de contractació pública socialment responsable recollit en l’acord de Govern aprovat per la Generalitat de Catalunya”, conclouen els agents socials.

Davant d’aquesta situació, UGT, CCOO i Fecav van presentar recursos al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic amb la intenció d’impugnar el plec de clàusules administratives particulars i la memòria econòmica del contracte ja que les condicions establertes qüestionen la legalitat de la licitació.