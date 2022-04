Salut demanarà al govern espanyol la retirada del certificat Covid per viatjar

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha avançat aquest dimecres que demanarà al govern espanyol la retirada del certificat Covid per viatjar. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Argimon ha reconegut que ja “té poc sentit” demanar-lo, ja que les vacunes no protegeixen de la infecció, i ha defensat que el realment efectiu és “portar bé la mascareta, ben ajustada, i que sigui nova”. El conseller ha recordat que a Catalunya es va retirar l’ús del certificat Covid perquè amb la irrupció de la variant Òmicron ja no servia per frenar els contagis. “A l’avió és el mateix”, ha dit.

Argimon ha explicat que caldrà “llegir molt bé la lletra petita” del reial decret publicat aquest matí al BOE per acabar d’ajustar els protocols sobre on continuarà sent obligatori portar mascareta, però ha insistit que en els pròxims mesos s’ha de fer servir el “sentit comú”. Encara no sigui obligatori, el conseller de Salut creu que és molt “recomanable” portar la mascareta quan estàs a l’andana del metro en hora punta.

“Hem d’entrar en una etapa de sentit comú”, ha insistit, tot i que considera que l’objectiu és tornar a “fer vida normal” en la mesura del possible. “Si tens símptomes, com febre i tos, t’hauries de quedar a casa”, ha detallat. “Si passats uns dies et trobes bé i no hi ha símptomes, pots tornar a fer la vida normal. Pots portar la mascareta un parell de dies per precaució, però no cal fer proves”. Salut ha posat en marxa el nou sistema de vigilància epidemiològica per recollir mostres i controlar la propagació de diferents virus.

Quarta dosi

Respecte a l’evolució de la pandèmia, Argimon ha afirmat que la incidència de la Covid-19 es manté elevada, però no s’ha mostrat especialment amoïnat. “El que ens preocupa és la repercussió de la incidència en malalts greus i la càrrega per als equips d’atenció primària“, ha dit. Segons les últimes dades de Salut, hi ha uns 880 malalts ingressats per Covid en hospitals catalans, dels quals només 37 estan a l’UCI.

El conseller de Salut també ha avançat que s’està “estudiant” l’administració de la quarta dosi als majors de 80 anys, com ja estan fent alguns països europeus. “Probablement, es posarà”, ha matisat, tot i que ara mateix no s’ha posat sobre la taula una quarta dosi per tota la ciutadania.