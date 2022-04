La mascareta és obligatòria al transport però no a les andanes i estacions

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts la fi de les mascaretes als interiors en el Consell de Ministres. L’aixecament de la norma que va entrar en vigor farà més de dos anys deixarà de ser efectiva demà dimecres, és a dir, la mascareta ja no serà obligatòria en cap espai interior. tot i això, l’estat espanyol ha posat algunes excepcions, com per exemple, el transport públic, els hospitals i residències i a les farmàcies. En el cas del transport, però, només s’haurà de portar la mascareta mentre es viatge, no caldrà el seu ús a les andanes ni a les entrades de les estacions, ha explicat en roda de premsa la ministra de Sanitat, Carolina Darias.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, durant el Consell Interterritorial de Salut del 5 de maig del 2021 a Madrid / ACN

L’executiu espanyol dona llum verda a la retirada de les mascaretes a l’interior dels establiments i amb això acaba amb dos anys del seu ús. Tot i que hi haurà llocs on encara s’haurà de portar, la gran majoria d’establiments queden absents del seu ús. Un dels casos més especials és el transport públic, on ja s’havia acordat que encara se’n faria ús. Tot i això, la novetat és que no caldrà que s’utilitzi la mascareta a les andanes o els establiments on s’espera el transport, només dins d’un vehicle en moviment. En el cas de les empreses, també es recomana la seva retirada, però el govern de l’estat ha donat potestat als departaments de recursos humans a que prenguin la decisió que creguin necessària per a la salut dels treballadors.

Ús responsable de la mascareta

En la resta d’espais interiors tampoc serà obligatòria, tanmateix Darias ha remarcat que es recomana el seu ús a persones grans o amb malalties, a embarassades, en interiors amb aglomeracions i sense distància social així com en reunions familiars amb persones que tinguin algun factor de vulnerabilitat. Darias ha defensat la decisió de retirar la mascareta perquè el “context epidemiològic és favorable” amb indicadors en “nivell de risc baix”, una vacunació superior al 90% de la població i pel fet que “la gravetat de la malaltia ha baixat”. “És un dia important en el qual continuem superant etapes”, ha apuntat.