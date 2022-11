La justícia britànica veta un segon referèndum a Escòcia: “No té poder per convocar-lo”

La justícia britànica ha resolt que Escòcia no pot convocar un referèndum d’independència sense demanar permís a Londres. El Tribunal Suprem del Regne Unit, que ha deliberat sobre la qüestió durant un mes i mig, considera que la convocatòria d’un referèndum d’independència forma part de paquet “d’afers reservats” al govern britànic i que Escòcia “no té poder” ni competències per poder-lo organitzar de manera unilateral.

“El parlament escocès no té poder per legislar sobre un referèndum d’independència a Escòcia”, ha dictaminat el president del Tribunal Suprem del Regne Unit, Robert Reed. El govern escocès va portar el cas al Suprem després que Londres denegués el permís per organitzar la consulta.

L’exprimer ministre escocès Alex Salmond, sosté una còpia de l’acord pel referèndum sobre la independència d’Escòcia

Escòcia podria convocar unes eleccions plebiscitàries

La decisió històrica del tribunal deixa la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, amb poc marge d’actuació, ja que pretenia convocar la consulta cap a finals del 2023 i fins i tot havia proposat una data: el 19 d’octubre. La premsa britànica especula ja sobre si Sturgeon farà efectiva la seva amenaça de convocar unes eleccions plebiscitàries per preguntar al poble escocès sobre la independència del país.

En el primer referèndum, celebrat el 2014, els unionistes van guanyar amb un 55% dels vots, però només dos anys després el Regne Unit va marxar de la Unió Europea amb el rebuig de la majoria dels escocesos i això ha estat aprofitat per Sturgeon i el seu partit per reclamar un nou referèndum. En canvi, Londres considera que el Brexit no canvia res i s’ha negat a repetir la consulta.

Davant les negatives constants de Londres, el govern de Sturgeon va apujar la pressió i va anunciar que volia convocar un nou referèndum, però havia de ser legal i amb reconeixement internacional, per la qual cosa necessitava garanties legals per poder-lo tirar endavant amb el govern britànic en contra. Això ha provocat diversos xocs entre els dos governs. Ara el Suprem resolt el fons de la controvèrsia i Escòcia torna a quedar en mans de Londres per poder convocar un nou referèndum.