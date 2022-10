El Suprem del Regne Unit comença a avaluar el nou referèndum d’Escòcia

La qüestió de la independència a Escòcia s’està tornant a situar al centre del debat, i no és per a menys, ja que aquest dimarts ha començat la vista al Tribunal Suprem del Regne Unit per decidir sobre el nou referèndum que demana Edimburg. El govern britànic, per mitjà del seu l’advocat representant, James Eadie, ha defensat aquest dimarts que el Suprem no és qui ha de decidir sobre les intencions “abstractes” d’Escòcia per a convocar un nou referèndum. Eadie ha insistit que “no és adequat” que sigui la justícia qui hagi de decidir sobre un projecte de llei del qual encara no es coneixen els termes.

Tot i que els britànics creguin que no és adequat que analitzi la qüestió el Tribunal Suprem, la vista ja ha començat i continuarà demà dimecres, tot i que no s’espera una sentència fins d’aquí mesos. Els arguments de Londres i Edimburg són contraposats. Per una banda, el Regne Unit sosté que només el govern britànic té la potestat de concedir el permís per fer un referèndum. Per l’altra, Edimburg sosté que els independentistes són majoria al parlament escocès i tenen legitimitat per tornar a plantejar una consulta d’aquest tipus als votants. A més, Escòcia rebutja l’argument de Londres que no és un bon moment per fer un nou referèndum perquè ja se’n va fer un fa només vuit anys i sosté que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea ho canvia tot i legitima una repetició del referèndum.

La primera ministra d’Escòcia i líder de l’SNP, Nicola Sturgeon

Si el Suprem dona llum verda es farà el segon referèndum en nou anys

La sentència del Suprem no arribarà fins d’aquí diversos mesos, però en cas que donés llum verda a Escòcia per organitzar un nou referèndum, la ministra principal del país, Nicola Sturgeon, el convocarà per al 19 d’octubre del 2023. Això suposaria que en nou anys els escocesos haurien tingut dos oportunitats per votar per la seva independència. Tot fa pensar que aquest cop se’n sortirien, ja que el principal argument d’Sturgeon és que marxar del Regne Unit ajudaria a sortir del “desgovern” i milloraria la situació econòmica d’Escòcia. En cas que el Suprem no els permeti fer un referèndum Sturgeon i la resta d’independentistes hauran de buscar alternatives i “reflexionar” per convèncer el Regne Unit o la justícia britànica que els deixin votar de nou.