L’independentisme i els comuns celebren l’absolució de la Mesa de Torrent

L’independentisme i els comuns han celebrat aquest dimecres durant el ple del Parlament l’absolució de l’expresident de la cambra i actual conseller d’Empresa, Roger Torrent, i a l’antiga mesa. Durant el ple, el TSJC ha comunicat l’absolució de la mesa de l’anterior legislatura i la vicepresidenta de la cambra, Alba Vergés, ha aturat la sessió de control del Parlament per comunicar la notícia.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, encaixant mans amb Roger Torrent. Data de publicació: dimecres 23 de novembre del 2022, 10:37 Localització: Barcelona Autor: Mariona Puig

Torrent ha sabut la seva absolució al Parlament

De fet, Torrent era a la cambra quan ha sabut de la seva absolució i els diputats d’ERC, Junts, la CUP i els comuns s’han aixecat i han aplaudit al conseller i els membres de l’antiga Mesa del Parlament que se’ls estava jutjant per haver permès al ple debatre sobre l’amnistia i l’autodeterminació. Alba Vergés ha reivindicat la cambra catalana com a “baluard de drets” i ha defensat que és “imprescindible aturar la judicialització de la política”.

Per la seva banda, Torrent ha assegurat en una piulada que “és una gran notícia per la llibertat d’expressió i el dret d’iniciativa dels diputats”. També ho ha celebrat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, així com els portaveus de Junts, la CUP, ERC i els comuns, que han fet preguntes durant el ple d’aquest dimecres.

Persecució a l’independentisme

La fiscalia demanava 20 mesos d’inhabilitació i 30.000 euros de multa per a Torrent, l’exvicepresident Josep Costa i l’exsecretari Eusebi Campdepadrós, i 16 mesos i 24.000 euros per a l’exsecretaria Adriana Delgadoper desobeir el Tribunal Constitucional i seguir tramitant propostes de resolució sobre l’autodeterminació i contra la monarquia espanyola la tardor del 2019. Costa, que s’autodefensa en el procés, va abandonar el judici en els primers moments, com a forma de protesta perquè no reconeix la legitimitat del tribunal, al qual acusa d’actuar irregularment en el procediment.