Giró renega dels pressupostos d’ERC i veu “factible” que el PSC els aprovi

L’exconseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha renegat dels pressupostos que negocia ERC i cada vegada veu “més factible” que el PSC els aprovi. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Giró ha traslladat tota la pressió per aprovar els comptes als republicans, que són els qui tenen l’obligació d’aconseguir els vots que necessita. “Dir que són els pressupostos del conseller Giró no s’aguanta”, ha etzibat. L’exconseller considera que Junts no té cap deute amb els pressupostos actuals perquè amb els canvis l’estructura del Govern també s’han mogut les partides de cada conselleria i això fa que les converses tornin al punt de partida. “Ara ERC ha de reunir-se i negociar amb Junts com abans nosaltres ho vam fer amb els comuns i la CUP”.

Giró, que està convençut que els pressupostos “s’acabaran aprovant” amb el seu partit o sense, ha criticat la posada en escena que el govern de Pedro Sánchez i ERC van fer ahir a Madrid per fer veure que la Moncloa “no necessita els republicans per aprovar els pressupostos” de cara a la dreta espanyola i, en contrapartida, deixar els republicans amb les “mans lliures” per continuar parlant amb Junts i fingir que no parlen amb el PSC. “A Madrid fa temps que el govern espanyol ha triat qui és el seu soci prioritari”, ha insistit.

L’exconseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró / ACN

Tot i això, el dirigent de Junts ha assegurat que l’entrada del PSC a les negociacions per aprovar els pressupostos no és una “línia vermella” pel seu partit. Giró ha avançat que Junts té gairebé a punt el seu decàleg de propostes, que seran l’autèntic termòmetre per decidir el vot final. “Si de veritat som l’opció prioritària, arribarem a un acord”, ha afegit. “ERC ha de negociar amb Junts” i fer seves algunes de les propostes que posi sobre la taula, igual que ell va fer quan era conseller.

Giró critica ERC pel traspàs de 900 milions

El dirigent de Junts també ha criticat l’anunci del traspàs de 900 milions d’euros per a infraestructures que ERC va fer aquest dimarts. “Són diners que ens deuen”, ha replicat. Giró ha assegurat que té molts “dubtes” de com es concretarà aquesta transferència i ha apuntat que el dèficit inversor de l’Estat a Catalunya és molt més elevat. L’exconseller ha recordat que el 2021 només es va executar el 36% de les resolucions previstes –quedant pendents uns 1.400 milions– i que enguany només s’ha arribat al 16% fins al juny –amb uns 1.800 milions més pendents–. “El dèficit d’inversions dels dos últims anys és de 3.200 milions, no de 900”, ha dit. “És una collita incerta, minsa i insuficient”.