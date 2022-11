Junts “pararà màquines” si ERC els utilitza per aprovar els pressupostos

Junts per Catalunya no dubtarà en “parar màquines” si tenen la “més mínima sospita” que el Govern de Pere Aragonès els està utilitzant amb la negociació dels pressupostos per un discurs, però els fets van cap a una altra banda. Ho ha confirmat el secretari general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista aquest dilluns a Els Matins, de TV3, on ha reblat que al seu partit no tenen “vocació de titella”. Si arriben a aquest punt, Junts demanarà a l’executiu d’Aragonès que aclareixi amb qui vol aprovar els pressupostos de la Generalitat. Turull ha remarcat que el Govern ja ha començat a passar informació sobre els comptes catalans del 2023 i ha afirmat que, abans de res, Junts els analitzarà i farà la seva pròpia proposta. En aquesta línia, el secretari general de JxCat ha insistit que “el dèficit fiscal no s’ha d’arreglar caragolant els catalans a impostos”.

Junts no es prestarà a cap joc

Junts vol seguir avançant en les negociacions dels pressupostos del 2023, però veuen que cada vegada hi ha una complicitat “més sòlida” entre ERC i PSOE. Per això, Turull ha avisat que no tenen “vocació de titella” i que Junts no es prestarà al joc de dilatar les converses sobre els comptes catalans a l’espera de veure com acaba la reforma del Codi Penal al Congrés.

Una proposta “sense hipoteques”

Junts ha analitzat la informació que el Govern els ha enviat sobre els pressupostos entre divendres i el cap de setmana. Ara, Turull ha assenyalat que presentaran una proposta “sense hipoteques” -perquè ja no formen part de l’executiu català- i, conscients de la situació econòmica de la Generalitat, no demanaran “coses que no puguin ser”.

El secretari general de Junts ha tornat a insistir que “no és cert” que siguin els pressupostos de Junts i lamenta que es faci “demagògia” amb aquesta afirmació.

Esmena a la totalitat a la reforma de la sedició

Preguntat per la reforma del delicte de sedició, Turull ha confirmat que Junts presentarà al Congrés una esmena a la totalitat amb un text alternatiu. Així i tot, ha admès que tot apunta que hi ha un “pacte tancat” entre govern espanyol i els republicans. Són conscients que altres partits podrien assenyalar-los i fer “demagògia dient que estem al costat de la dreta espanyola”. Així i tot, Turull defensa que el seu objectiu és “homologar l’estat espanyol als països europeus”.