Turull descarta una moció de censura contra Aragonès

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha descartat que el seu partit tingui previst presentar una moció de censura contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ni que sigui “instrumental” per a convocar noves eleccions. “No està sobre la taula”, ha explicat Turull en una entrevista a RAC1. El dirigent de Junts creu que és Aragonès qui ha de recapacitar i redefinir la seva política d’aliances polítiques o assumir que ERC està sola.

Turull ha criticat ERC pel retard a definir un calendari de reunions amb l’oposició per negociar els pressupostos del 2023 i ha insistit que Junts vols saber-ne la lletra petita abans de posicionar-se. “No et pots pronunciar sobre uns pressupostos si no els tens davant”, ha afegit. El partit fa dues setmanes que espera informació de la conselleria d’Economia sobre com queden les partides de cada departament i quins plans tenen en àrees específiques com habitatge, polítiques digitals o fiscalitat.

Jordi Turull, acompanyat de Laura Borràs i el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet/Junts

L’enganyifa de la derogació de la sedició

El secretari general Junts ha estat molt crític amb la derogació del delicte de sedició que està en marxa al Congrés i que substituirà el delicte que va servir per condemnar els presos polítics per un de desordres públics agreujats. En essència, Turull considera que és una maniobra de la Moncloa per mantenir la repressió contra l’independentisme. “Treuen la sedició per la porta i te la fan entrar per la finestra”, ha etzibat.

L’exconseller ha assegurat que està “perplex” per l’actitud d’ERC, que ha negociat amb Madrid la reforma del Codi Penal sense consultar-ho amb la resta de partits i entitats de la societat civil. “Nosaltres no hem participat de la negociació de res”, ha dit. “Ningú ens ha informat”. Turull ha repetit que Junts és favorable a derogar la sedició a seques i ha explicat que presentaran un text alternatiu al Congrés que només contempla l’eliminació del delicte de sedició basat en sentencies de tribunals europeus.