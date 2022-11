Junts també redobla la pressió al Govern i demana concrecions pels pressupostos

Junts per Catalunya també ha redoblat la pressió al Govern de la Generalitat i ha demanat concrecions pels pressupostos després de la trobada amb l’executiu català aquest divendres al matí. Es tracta d’una posició molt similar a la del PSC i els comuns, ja que tots ells demanen que accelerin les negociacions i que concretin xifres. Segons les tres formacions, fins ara han ensenyat poques dades per poder fer una valoració dels comptes pressupostaris.

La portaveu del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales / ACN

Demanen el pressupost de tots els departaments

Segons Junts, la reunió d’aquest matí amb l’executiu ha estat “exclusivament de caràcter tècnic”, i han tornar a reiterar la petició d’informació per entrar al detall de les xifres. Alhora, els diputats de Junts al Parlament Mònica Sales, Joan Canadell i Jordi Munell han demanat el pressupost desglossat de tots els departaments, ja que només els han ensenyat les xifres d’algunes conselleries. En aquest sentit, Junt també vol saber les partides del pressupost en recerca, les previstes per escoles concertades, les partides de l’FP i l’impost previst del Salari Mínim, “entre d’altres”. A més, han demanat el contingut de la llei de mesures d’acompanyament dels pressupostos.

El PSC també posa pressa

D’altra banda, també han reclamat al Govern que faci públiques les dades sobre el pressupost que es podria fer si els catalans disposessin de “tots els recursos” que generen. D’aquesta forma ha acabat la segona reunió del Govern amb Junts en el marc dels pressupostos. Tot plegat en un context en el qual el Govern té com a socis prioritaris Junts, la CUP i els comuns. Tot i això, la CUP ja es va autodescartar de les negociacions, mentre que l’executiu se segueix reunint amb el PSC, que sempre ha estès la mà per l’aprovació dels comptes.

Amb això, el Govern es va reunir amb els socialistes aquest dijous tot i que asseguren que també va ser una reunió més aviat tècnica on tampoc es va entrar en concrecions. Per això, la portaveu socialista, Alícia Romero, ha demanat que accelerin les negociacions per si l’executiu vol tenir els comptes aprovats al febrer.